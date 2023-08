'Tuca' Ferretti rompe el silencio tras su salida de Cruz Azul y deja fuerte mensaje por las formas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Unos días después de su salida como director técnico de Cruz Azul, Ricardo 'Tuca' Ferretti rompió el silencio y pronunció sus primeras impresiones respecto a su despido del equipo. El brasileño y el club se reunieron y resolvieron los últimos detalles de su salida y aunque todo quedó en buenos términos, no pudo evitar criticar las formas en las que ocurrió esta situación, pues cree que fue muy repentina y sin oportunidad de despedirse debidamente.

"Fue algo repentino. Tal vez la forma, a lo mejor, hubiera sido un poco menos drástica, los jugadores naturalmente terminan el entrenamiento, se están bañando, se van, y yo me tengo que quedar más tiempo, planeando las cosas”, dijo Ferretti ante los medios de comunicación respecto al momento. El 'Tuca' comentó como fue que Óscar Pérez, director deportivo del club, le notificó que ya no sería más entrenador de los celestes.

"Llega Óscar Pérez, me da la noticia y muchos de ellos dijeron: ¿qué onda, si acababa de entrenar? Y no pudimos despedirnos. Fue un poco rara la situación, que los jugadores jugadores también tuvieran la oportunidad, yo de agradecer el apoyo que tuve, de estos meses de parte de ellos, hubiera sido más agradable", relató. Ferretti agradeció el apoyo de los jugadores y el cuerpo técnico, así como de las personas que lo apoyaron, también agregó que se va tranquilo y no se va con rencor.

Joaquín Moreno, nuevo técnico de Cruz Azul

Joaquín Moreno, eterno 'bombero' del equipo celeste será quien asuma la dirección técnica del equipo de manera interina. Según la información de la prensa deportiva nacional dirigirá hasta el final del Apertura 2023. En su presentación como nuevo estratega, Moreno agradeció la oportunidad de tomar este reto que asume una vez más en su carrera y aseguró que se encuentra preparado para conseguir buenos resutlados.

“Agradecer la oportunidad, buscando y aprovechando la oportunidad. Agradecido por esa confianza. Hemos hecho algunos interinatos y como dijo Ricardo (Ferretti) todos somos interinos porque dependemos de resultados. Comprometido con el desafío que tengo y con el reto de mi carrera. Me he preparado y batallado en muchas situaciones al acompañar a mucha gente y espero que ese conocimiento que tengo lo pueda dar hacia el club y el cariño que tengo a esta institución”, dijo ante los medios de comuncación.

