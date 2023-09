Almería ficha de última hora a César Montes; afición de Espanyol lo llama "mal profesional"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Finalmente el sonorense César Montes se mantendrá en la primera división de España, pues se pudo completar su fichaje al Almería que esta temporada está jugando en La Liga. Fue a través de sus redes sociales en donde el nuevo club del defensa informó de la llegada de su nuevo refuerzo en el último día del mercado. Este será su segundo equipo en Europa a donde llegó apenas en el pasado mercado de invierno.

En un comunicado, el Espanyol detalló algunas de las condiciones de la salida del jugador que se va por traspaso definitivo en donde se informa que el club andaluz pagará una cantidad fija, más una serie de variables "para alcanzar el total exigido" por el equipo, aunque no se revelan cifras de la operación. Además, el club 'periquito' conservará un porcentaje de la carta del jugador para obtener algo en una futura venta.

Con el Espanyol tuvo un semestre destacado y disputó 22 partidos oficiales entre liga y copa, mismos en los que logró anotar tres goles. En su comunicado el club le deseó suerte al mexicano. "El club le desea suerte a César Montes en su nueva etapa profesional", escribieron. Con esto se pone fin a las semanas de tensión entre el club y el defensa mexicano quien según la prensa española presionó a los catalanes para que lo dejarán salir.

Durante las primeras horas de este viernes, la prensa española también informó sobre la intención del mexicano de denunciar a Espanyol por rechazar su traspaso al Almería en primera instancia, lo que tensó aún más las últimas horas del mercado. Al final el jugador obtuvo su salida y a través de su cuenta de Twitter dejó un mensaje en donde acepta que fueron días difíciles, pero expresó su agradecimiento con el Espanyol.

"Mentiría si dijera que han sido meses fáciles y no es mi estilo. Han sido tiempos duros, pero eso no puede ocultar el agradecimiento que siento hacia el Espanyol por la oportunidad que me dio y a los pericos por el cariño que me demostraron. Les deseo toda la suerte del mundo", escribió César Montes. Pero quienes no lo perdonaron fueron los aficionados del cuadro catalán quienes le recriminaron y tacharon de poco profesional.

"Te has portado muy mal con el Espanyol, Cesar. Tienes que aprender a asumir tu responsabilidad como jugador en los resultados del equipo y ser más profesional", comentó uno de los usuarios. "Gracias por nada, hasta nunca. Mal profesional, qué pena", comentó otro. Publicaciones similares se repitieron como respuesta al post de Montes en su cuenta de 'X', antes conocida como Twitter.

Fuente: Tribuna