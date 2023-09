¿Qué tienen que ver las nuevas acusaciones sobre Luis Rubiales con 'Canelo' Álvarez?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El caso de Luis Rubiales sigue dando de qué hablar y cada vez también surgen nuevos testimonios sobre su gestión al frente de la Real Federación Española de Futbol (RFEF) que lo comprometen más allá del caso por el que está en boca de la opinión pública como lo es el beso no consentido a la futbolista Jennifer Hermoso. Ahora surgen nuevas acusaciones y hasta el nombre del boxeador mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez salió a relucir.

Y es que ahora surgieron una serie de declaraciones por parte de Juan Rubiales, tío del dirigente español, quien se desempeñó como jefe de gabinete de presidencia de Luis por lo que reveló algunas situaciones que han ocurrido desde hace tiempo, entre ellas hubo unas en las que aseguró que utilizaba dinero de la federación española para realizar viajes de placer a otros países y uno de ellos fue para ver una pelea del 'Canelo' en Las Vegas.

“Hubo un viaje que se nucleó alrededor de un combate de boxeo de ‘Canelo’ en Las Vegas, entonces a través de una persona, que no diré su nombre, le prometió que le iba a preparar para ir ahí y se montó un viaje. Todo se pagó con dinero de la RFEF”, dijo en una entrevista para el programa 'El Partidazo' de COPE. Incluso mencionó que para hacer ese viaje lo justificó con una visita a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y hasta con una reunión con Televisa-Univisión para supuestamente negociar derechos de la Liga española.

Previamente, Juan Rubiales comentó que la acción de su sobrino con la futbolista española no le sorprende, pues señaló que siempre ha tenido una forma de ser machista y que tiene diversas actitudes que no son propias de un presidente de la federación. “Luis Rubiales siempre ha sido un hombre con un claro tinte machista, muy arrogante, con actitudes propias de Torrente (personaje de películas españolas).

"Él no quiere ser un político, sino un guerrero, pero la sociedad española ha cambiado, ha marcado unas líneas rojas y le ha dicho que esto no se puede hacer”, explicó. Para ahondar más en los comportamientos impropios del dirigente, también contó sobe una ocasión en que organizó una fiesta con diversas chicas que tenían, según sus cálculos, 18 años de edad, situación que le recriminó a su sobrino.

“Cuando llegué allí no había reunión de trabajo ni nada. Uno de esos días, me dijeron: ‘Esta tarde hay una fiesta y van a venir unas chicas’. Y efectivamente ‘Nené’ (exfutbolista y amigo de Rubiales) trajo a ocho o diez chicas. Cuando llegaron y vi aquello, le dije: ‘¡Te has vuelto loco, tienen 18 años, podrían ser tus hijas!’, y me encerré en una habitación. Curiosamente a aquella reunión de trabajo en Salobreña no fue invitada ninguna mujer responsable de área”, recordó.

