Alemania despide a Hansi Flick a unos meses de la Euro; este es el candidato a sucederlo

Comparta este artículo

Wolfsburgo, Alemania.- Luego de la humillante derrota ante Japón por goleada y en casa, se agotó la paciencia en la federación alemana por lo que Hansi Flick fue despedido de su cargo como seleccionador nacional. Alemania pasa una grave crisis de resultados y ahora buscarán mejorar a unos meses de que reciban la Eurocopa de 2024. Mientras tanto ya suenan algunos candidatos para tomar la dirección técnica.

"A propuesta del presidente de la DFB (Federación Alemana de Futbol), Bernd Neuendorf , la junta general de accionistas y el consejo de supervisión de la DFB decidieron hoy despedir de sus funciones al seleccionador nacional Hansi Flick y a los dos entrenadores asistentes Marcus Sorg y Danny Röhl con efecto inmediato", escribió la federación alemana en un comunicado mostrado este mismo domingo, horas después de la goleada.

Te podría interesar Alemania Japón humilla en casa a Alemania con imponente goleada y ahonda en su crisis

Mientras tanto, uno de los nombres que suena como el principal candidato para tomar las riendas del equipo alemán es Julian Nagelsmann, el joven entrenador que destacó con el Hoffenheim y el Leipzig y que posteriormente asumió como técnico del Bayern Munich. Aunque también suenan otros como Rudi Voller, quien de momento tomará al equipo en calidad de entrenador interino para dirigir el siguiente juego amistoso.

Créditos: dfb.de

Sobre los posibles candidatos que se manejan, Lukas Podolski, exjugador de la selección alemana fue criticó y consideró que Nagelsmann sería el entrenador adecuado. "Llevan 20 años sin entrenar (Voller y Sammer). No quiero hablar mal de ellos, pero han sido funcionarios en los últimos años. Nagelsmann Conoce a la mayoría de muchachos y recientemente entrenó a un equipo de primer nivel: es la solución", opinó el exdelantero en palabras citadas por el diario Marca.

Voller, por su parte, señaló lo que observó en la selección y aseguró que no es el camino que buscan para el equipo que será anfitrión de la Euro. "No lo logramos. El partido contra Japón nos mostró claramente que ya no podemos progresar en esta constelación. Este no es un momento fácil para mí, porque me uní a la DFB en febrero para apoyar a Hansi Flick con todo lo que podía y para tener espalda para mantenerlo libre y poder tener éxito en el deporte.

"Creía firmemente que, como seleccionador nacional, podría lograr que nuestra selección volviera a encarrilarse. Pero ahora tenemos que actuar con responsabilidad, tenemos que cambiar algo para poder desempeñar el exigente y ambicioso papel de anfitrión del Campeonato de Europa en nuestro propio país, que todos anhelamos", agregó el dirigente citado por la federación alemana.

Fuente: Tribuna