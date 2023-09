Dafne Quintero tras ganar el bronce en Hermosillo: "El apoyo de la gente impulsa bastante"

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- La arquera mexicana Dafne Quintero, se adjudicó la medalla de bronce en la final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco que se disputa en Hermosillo, luego de vencer a la surcoreana Cho Su A en el duelo por el tercer puesto ante una afición expectante en la Plaza Zaragoza. La atleta mexicana consiguió esta presea en la modalidad de arco compuesto y fue la única nacional en el podio en la jornada del sábado.

Dafne derrotó 144-142 a Cho Su A, en donde la mexicana tuvo que venir de atrás para cambiar el rumbo y con un tercer y quinto sets perfectos, la mexicana alcanzó a llevarse el triunfo y quedarse con una presea en casa. Antes de ese duelo, Quintero tuvo que superar a la británica Ella Gibson, quien está en el número uno del ranking mundial y a quien ganó 145-144. Mientras que en semifinales fue donde no pudo avanzar.

Créditos: Twitter @CONADE

En esa fase perdió con la danesa Tanja Gellenthien quien se impuso 147-144 por lo que tuvo que conformarse con el tercer lugar. La ganadora de esta prueba en la división femenil, fue la colombiana Sara López quien venció a Gellenthien. Al final de la competencia, Dafne Quintero resaltó el apoyo del público sonorense que le ayudó a mejorar en su duelo decisivo por la medalla de bronce que mejora su resultado de la edición pasada.

“Es una sensación muy bonita lanzar frente a tu público. Igual que el año pasado en Tlaxcala, la calidez y el apoyo que te da la gente te impulsa bastante. Esta medalla de bronce mejora mi anterior resultado y llegué a sentirme mejor en cada flecha”, dijo la mexicana en palabras citadas por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade). Quintero estuvo conmovida por el resultado se mostró contenta por el esfuerzo.

Créditos: Twitter @CONADE

“Estoy muy contenta, porque me estuve esforzando en las cuatro Copas del Mundo para llegar a este resultado. Me ganó el sentimiento porque vi a mi familia y a todos los mexicanos apoyándome. Le quiero dedicar esta medalla a Carlos Vaca, ex integrante de la selección mexicana”, dijo Quintero que ahora se prepara para el selectivo nacional que elegirá a los representantes para los Juegos Panamericanos que se disputarán en unas semanas.

Fuente: Tribuna