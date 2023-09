Novak Djokovic hace historia al ganar el US Open y realiza emotivo homenaje a Kobe Bryant

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- Novak Djokovic no deja de sorprender, ahora al ganar el US Open tras vencer al ruso Daniil Medevedev por 6-3, 7-6 (5) y 6-3 por lo que alcanzó su Grand Slam número 24 en su carrera e hizo historia al igualar a Margaret Court, siendo los dos únicos tenistas, hombre o mujer con más títulos en la historia del tenis. En la rama varonil ya se queda a dos títulos de distancia de Rafael Nadal a quien superó este año.

Djokovic también se convierte en el ganador más longevo de un Grand Slam en la era abierta del tenis con 36 años de edad. Así 'Nole' suma un trofeo más en este año en donde se lleva tres de los cuatro más importantes en disputa en la temporada, siendo el primero el Abierto de Australia, después Roland Garros y ahora el US Open. Tras su victoria el serbio dijo estar viviendo el sueño que tenía de niño.

"No sé por dónde empezar. Obviamente, esto lo significa todo para mí. Creo que me repito, pero tengo que decir todo el tiempo que estoy de verdad viviendo mi sueño de niño. Me enamoré del tenis. Nunca antes había jugado alguien en mi familia al tenis. Fue toda una decisión, tengo que decir. Pero tuve la increíble resiliencia y fe de mis padres y de todos los que me rodearon. Este trofeo es tan de ustedes como mío, este también es su éxito", dijo Novak antes de recibir el trofeo.

Djokovic, quien volverá a ocupar el lunes el primer lugar del ranking mundial, recordó que nunca imaginó llegar a ganar tantos Grand Slams. “Nunca me imaginé que iba a estar aquí hablando de 24 Grand Slams. Mi sueño sólo era ganar un Wimbledon”, dijo el tenista serbio que ahora se ha convertido en el mejor del mundo. Durante su celebración y estando en Estados Unidos, quiso hacer un sentido homenaje a Kobe Bryant.

El serbio se colocó una playera con los colores amarillo y morado sobre un fondo azul que al frente decía "Mamba Forever" y una imagen de ambos deportistas. Mientras que en la espalda tenía el número 24, característico del basquetbolista. El tenista miró al cielo en un sentido homenaje para el jugador fallecido hace tres años.

Fuente: Tribuna