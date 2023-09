Comparta este artículo

Ciudad de México.- Ya se acerca la siguiente pelea de Saúl 'Canelo' Álvarez, quien se enfrentará a Jermell Charlo en sus segunda función del año y una de las incógnitas que restaba por conocer en torno al gran evento era sobre quién sería el o la cantante elegida para interpretar el himno nacional justo antes de la pelea, pues el boxeador mexicano acostumbra a invitar a las estrellas del momento en la música mexicana.

En este sentido, 'Canelo' confirmó que será la mexicana Danna Paola quien se encargue de interpretar el himno nacional el próximo 30 de septiembre. El pugilista tapatío reveló que fue el equipo de la cantante de música pop quien se contactó con él para posteriormente llegar a un acuerdo. Saúl consideró como un honor el hecho de que sea ella la intérprete del himno para la importante pelea.

“Danna Paola me va a hacer los honores. Su equipo fue el que se contactó conmigo y nos pusimos de acuerdo. Es un honor que entone el Himno”, dijo Álvarez en una entrevista con el portal ESPN. El boxeador mexicano ya se encuentra en los últimos días de su preparación previo al combate en donde se enfrentará al boxeador estadounidense, campeón indiscutido de los Superwelter quien podría ser un reto interesante.

Créditos: Facebook Canelo Álvarez

En su primer conferencia de prensa, el mexicano aseguró que se encontraba preparando una pelea distinta a lo que se había visto anteriormente. "Sé que no me vi tan bien en mis dos últimas peleas y sé por qué fue, pero estoy listo, será diferente ahora, me estoy preparando para una pelea distinta, cada pelea es diferente y estoy enfocado en ello", dijo el mexicano sobre su próxima función.

Saúl 'Canelo' Álvarez enfrentará al estadounidense Jermell Charlo en Las Vegas, Nevada quien es campeón indiscutido del peso Superwelter. El pugilista mexicano no peleará en la habituales fechas patrias como lo había hecho anteriormente, sino que en esta ocasión será el próximo 30 de septiembre de 2023. La hora y cartelera completa del evento ya quedó confirmada con sus peleas preliminares.

Jermell Charlo llegará con un récord de 35 ganadas (19 por nocaut), una derrota y un empate. En su última pelea derrotó al argentino Brian Castaño por nocaut en el décimo round en una pelea realizada en el 2022. Mientras que Saúl Álvarez llegará con una marca de 59 triunfos (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates. Su último triunfo fue ante John Ryder a quien superó por decisión unánime el pasado mes de mayo en Guadalajara.

Fuente: Tribuna