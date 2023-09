Comparta este artículo

Heredia, Costa Rica.- El delantero mexicano Jesús Godínez se formó en las Chivas y pronto se colocó como una de las principales promesas en el ataque, pero tras ser cedido por el 'Rebaño' a varios equipos, adquirió experiencia en la Liga MX donde ya no encontró cabida desde este año por lo que partió al futbol del extranjero en donde ahora se destaca como uno de los máximos goleadores.

'Chuy' Godínez encontró la oportunidad de seguir su carrera en el futbol de Costa Rica con el Herediano, club en donde ha brillado en esta nueva temporada. El mexicano parece haber recuperado su instinto goleador y hoy en día se coloca como el líder de goleo individual del torneo con cinco goles, igualado con el jamaiquino Romario East. Además, sus buenas actuaciones han contribuido a que su club esté en el cuarto lugar de la tabla general.

La liga de Costa Rica no detuvo sus acciones por la fecha FIFA y el Herediano empató 1-1 con el Cartaginés, juego donde Godínez volvió a marcar. Marcel Hernández había adelantado a los locales, pero en el minuto 78 apareció el mexicano 'Chuy' Godínez para darle el empate al equipo por la vía del penalti. En su siguiente encuentro el herediano se enfrentará al San Carlos en busca de una nueva victoria en el torneo.

Créditos: Twitter @cdherediano

El atacante llegó en enero pasado procedente de Chivas, que lo tenía a préstamo con el Necaxa. A su llegada, Godínez se dijo contento de llegar a una institución importante: "Estoy muy contento de llegar a una institución muy importante en el país. Me motivó el plan de trabajo del Herediano, me ilusionó lo que me comentaron del club y espero aportar ese granito de arena al equipo", dijo entonces.

'Chuy' Godínez, de 25 años, ha militado en Chivas, León, Querétaro y Necaxa, además ha formado parte de la Selección Mexicana. Herediano es su quinto club y su primero en el extranjero. Al principio llegó solo por seis meses, pero este verano fue renovado para continuar con el club. La Liga Promerica en su torneo Apertura 2023 ya comenzó desde hace dos meses y disputa actualmente su jornada ocho.

En su último torneo con Necaxa jugó solo once partidos, acumulando 218 minutos y no marcó goles. Su mejor época la pasó en León donde como suplente de José Juan Macías entraba como revulsivo ofensivo y logró destacar. En los últimos años, la Liga Promerica de Costa Rica ha recibido a varios jugadores mexicanos. Según el último registro, actualmente hay siete futbolistas en la primera División de ese país.

Fuente: Tribuna