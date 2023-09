Serbia acusa de "robo" en el Mundial de basquetbol al árbitro mexicano Omar Bermúdez

Comparta este artículo

Belgrado, Serbia.- Serbia y Alemania se enfrentaron en la final del Mundial de Basquetbol en donde el equipo alemán se proclamó campeón por primera vez en la historia al vencer por marcador de 83-77; sin embargo en el país balcánico no quedaron muy contentos por el resultado debido a las decisiones de los árbitros, entre los cuales se encontraba el mexicano Omar Bermúdez, pues acusaron un "robo" por parte del cuerpo arbitral.

Fue la prensa serbia la que atacó al equipo de árbitros, luego de quedar subcampeones por segunda ocasión en la historia de este torneo. “La banda de árbitros nos arrebató el oro”, señala la primera plana del diario Srpski Telegraf en su edición de este lunes. El rotativo consideró que las decisiones de los encargados de impartir justicia provocaron que los jugadores cometieran errores decisivos durante el partido.

Te podría interesar Mundial de Basquetbol 2023 Alemania se proclama campeón del Mundial de Basquetbol por primera vez en la historia

"Indignados por la brutal estafa, a cometer errores en los momentos más decisivos”, señala una línea del diario citado por la agencia EFE. Por otra parte, el diario Kurir también señaló que Serbia era realmente la ganadora del oro, pues creen que Alemania ganó con ayuda de los árbitros. En tanto que el periódico Alo, acusó de un saqueo contra Serbia. Igualmente el diario Vecernje Novosti consideró extrañas las decisiones de los árbitros.

Créditos: fiba.basketball

“Recuerden estas caras y nombres: aquí está quién ha robado a Serbia en la final del Mundial contra Alemania”, señaló por su parte el medio europeo Telegraf. Además del mexicano Bermúdez, el cuerpo de árbitros estuvo compuesto por silbantes de Puerto Rico y Letonia quienes no dejaron muy contentos a los medios serbios y desafortunadamente para el silbante tricolor, opacaron su actuación en este juego.

¿Quién es Omar Bermúdez?

Omar Bermúdez es un árbitro mexicano de basquetbol originario de Tijuana y que tiene una peculiar historia con su actual profesión, pues llegó ahí por casualidad. El tijuanense contó en una entrevista con el podcast Café y Basketball que en un principio su intención era ser jugador, pero que encontró en el arbitraje una manera de ganar dinero en sus tiempos de estudiante. Lo que encontró por necesidad se convirtió en su carrera.

“Mi proceso fue muy peculiar, yo tenía aspiraciones de seguir jugando, pero me hacen una invitación a un campamento, y ahí es donde realmente me empapan de información de arbitraje, me convence un amigo de ir a una capacitación (con 22 años) y es entonces que en esa clínica, que era de selección y para revalidar licencias de árbitros profesionales y para aspirantes, que yo de un día para otro me convierto en arbitro profesional”, contó en dicha entrevista.

Fuente: Tribuna