Uriel Antuna deja recado a los europeos: "A veces se ven mejor los de la Liga MX"

Ciudad de México.- Este 2023 varios futbolistas mexicanos han regresado del futbol europeo a la Liga MX, muchos de ellos todavía muy jóvenes y en un nivel que podría considerarse formativo por lo que se ha puesto a debate cómo es que estos casos afectarán en un futuro al nivel de la selección nacional y del futbol mexicano; sin embargo, Uriel Antuna no quiso comprometerse con si es que pueda considerarse malo o bueno, pero destacó que en ocasiones lucen más los jugadores del futbol local que los europeos.

"No sé si perjudique o no, no puedo dar una respuesta en concreto, muchas selecciones siempre han sido una mezcla de europeos y de la Liga MX y a veces se ven mejor los de la Liga MX que los europeos. No digo alguien en concreto", dijo Uriel Antuna en entrevista con TUDN. El jugador de Cruz Azul, en este caso destacó el papel de César 'Chino' Huerta, quien con un buen nivel en liga sobresalió en Selección Mexicana.

"Todos debemos estar preparados para la oportunidad como el 'Chino' que estando en la liga llegó y anotó un golazo, cosa que me da mucho gusto, las oportunidades se dan, como cuando me tocó debutar a mí y anoté tres goles, la competencia te hace crecer tanto al futbolista mexicano como europeo", agregó el futbolista mexicano para dar a entender lo que quiso decir sobre el papel de los jugadores en el Tri.

Antuna ahora juega en el futbol mexicano, pero tiene un pasado en el futbol de Europa en donde jugó en Países Bajos y en el futbol de Inglaterra con el Manchester City aunque en divisiones inferiores, por lo que explicó que pasó en su caso al tomar la decisión de volver al continente americano y más tarde al futbol mexicano en donde ha jugado también con Chivas, además de los celestes.

"Cada uno tiene su perspectiva de por qué regresó a México, en mi caso a la MLS y luego México, en mi opinión, sentí que es una madurez que tomas conforme pasa el tiempo. Me hubiera gustado no regresar a México sino seguir ese sueño europeo, sí, iba a sufrir, ganar menos, ir a un equipo más chico, hace falta madurez y creo que eso me falló a mí pero estoy contento, he madurado bien.

"Me ha costado, críticas, adaptación, pero en mi opinión no me hubiera gustado regresar viéndolo ahorita, tenía 21 años, estaba chico, pasan cosas por tu cabeza, a veces tomar decisiones precipitadas pueden llevarte a la ruina o despegar, cada uno debe tomar decisiones siendo consciente", dijo sobre su experiencia.

