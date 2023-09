Argentina supera la altura de La Paz y vence a Bolivia sin Lionel Messi

Comparta este artículo

La Paz, Bolivia.- Argentina se enfrentó a Bolivia en La Paz, ciudad que le suele dar problemas al equipo albiceleste, pero pudo superar sin problemas su visita y los derrotó por contundente marcador de 0-3 gracias a los goles de Enzo Fernández, Nicolás Tagliafico y Nico González con lo que se mantienen con paso perfecto en este inicio de las eliminatorias mundialistas en la Confederación Sudamericana de Futbol (Conmebol).

Hubo que esperar a la media hora de juego para que se abriera el marcador luego de insistir en diversas ocasiones. Al 31', Enzo Fernández recibió pase de Ángel Di María para inaugurar el marcador. Después todo se volcó a favor de Argentina cuando Roberto Fernández recibió la tarjeta roja al minuto 39 por lo que los locales ya poco pudieron hacer para resistir la ofensiva del visitante y al minuto 41 Nicolás Tagliafico anotó el segundo.

Argentina manejó el juego y fue hasta el minuto 83 que Nicolás González mandó al fondo la pelota. En la fecha FIFA de octubre la albiceleste recibirá a Paraguay y después visitará a Perú. En este partido ante Bolivia, los campeones del mundo no contaron con Lionel Messi, quien se resintió de algunas molestias y no pudo tomar parte del juego. “No estaba para jugar...no se sentía cómodo. No lo arriesgamos”, dijo el entrenador Scaloni.

“Argentina jugó muy bien. La idea era que en el medio le iba a faltar gente, nosotros juntamos cuatro o cinco jugadores y era difícil para ellos poder robarnos y ahí empezaba nuestro ataque”, mencionó sobre el partido el entrenador argentino, mientras que Ángel Di María, que destacó con dos asistencias se dijo feliz por el triunfo. “La altura es psicológico. Estamos felices. Que Lionel Messi te pase la cinta (de capitán) es grandioso”, expresó.

En otros resultados, Ecuador sorprendió a Uruguay que dirige Marcelo Bielsa y con goles de Félix Torres ganaron 2-1. El tanto uruguayo fue de Agustín Canobio. Mientras que Venezuela sorprendió al derrotar 1-0 a Paraguay con un penalti al minuto 90 que anotó Salomón Rondón. Este día termina la segunda jornada jornada en Conmebol con el juego entre Chile y Colombia, mientras que Perú recibirá a Brasil.

Fuente: Tribuna