Helmut Marko asegura que ya no hablará de 'Checo' Pérez tras sus polémicas declaraciones

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El asesor de Red Bull Racing, Helmut Marko, estuvo en el centro de la polémica, luego de unas lamentables declaraciones que fueron consideradas discriminatorias, pues aseguró que Sergio 'Checo' Pérez no rendía al mismo nivel que Max Verstappen debido a que es "sudamericano". Aunque después se disculpó, sus palabras no fueron desestimadas y hubo quienes hasta pidieron su renuncia.

Por esta situación, Marko decidió ya no dar más declaraciones sobre el piloto mexicano y aseguró que solo responderá las que tengan que ver con cuestiones deportivas. “Si hay alguna pregunta, no la responderé. Sólo hablaré de cuestiones deportivas”, dijo a F1 Insider previo al Gran Premio de Singapur. Es así como el asesor del 'Toro Rojo' quiere evitar seguir comentando sobre sus lamentables dichos.

La discriminación en la Fórmula 1 no parece ser ajena, pues ya lo había vislumbrado el propio 'Checo', quien en su documental estrenado en 2022 mencionó lo complicado que era ser mexicano en el máximo nivel del automovilismo. “Ser mexicano en este deporte es difícil, llevo dos carreras que no me subo al podio y ya todo el mundo está hablando de mi equipo cometió un error en contratarme, lo mal que estoy manejando... a todos se les olvidó que hace tres meses estaba peleando el campeonato.

Créditos: Twitter @F1

“Igual es porque tengo una vida aparte del deporte y fuera de éste no estoy en el mundo de la Fórmula 1. Yo hago mi trabajo, pero cuando termina me voy a casa, estoy con mi familia, me quito el traje, soy papá y siento que no estar tan involucrado en el mundo de la Fórmula 1 les molesta a algunos”, explicó el piloto tapatío que este fin de semana buscará subirse al podio de nueva cuenta en Singapur.

Por otra parte, sobre el Gran Premio de este fin de semana, Marko mencionó las dificultades que representa ese circuito y se siente preocupado por la amenaza que podría suponer para la escudería, pues Max Verstappen no lo ha ganado. Además advirtió de Ferrari, quienes en el regreso de la competencia se han visto distintos. “Allí (Singapur) siempre pueden pasar muchas cosas. Verstappen nunca ha ganado ahí, el año pasado hubo un malentendido con él en la clasificación y eso le dificultó la carrera, aunque por suerte, Sergio Pérez se llevó la victoria.

“Pero lo que más me preocupa es Ferrari, que demostraron en Monza que ya son muy fuertes. Así que, si superamos Singapur con una nota positiva, podré dormir un poco más tranquilo”, aseguró Marko, quien todavía confía en que Red Bull pueda mantener el paso perfecto en este 2023 en donde este mismo fin de semana podrían también ganar ya el campeonato de constructores.

Fuente: Tribuna