Simona Halep rompe el silencio tras recibir suspensión de 4 años por dopaje

Ciudad de México.- La tenista rumana Simona Halep, quien fue campeona de dos torneos de Grand Slam y llegó a ser número uno del mundo, recibió una suspensión de cuatro años por parte de la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) debido a que infringió el reglamento antidopaje, por lo que se confirmó así el castigo contra la atleta que ya tenía tiempo separada de las competencias por esta situación, pero no se había tomado una determinación oficial.

Halep fue acusada de haber dado positivo durante el US Open del año 2022, así como irregularidades en su pasaporte biológico de deportista. La sustancia a la que dio positivo es roxadustat sustancia prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje. Esta situación la ha mantenido fuera de forma provisional de toda competencia desde octubre de 2022 hasta que finalmente se ha dado esta resolución que todavía puede ser apelada ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo.

Tras el fallo, la tenista que siempre ha defendido su inocencia en cada oportunidad, dijo sentirse sorprendida y decepcionada por la decisión en un tema que considera como el partido más complicado de su vida por lo que aseguró que su lucha continuará. La tenista también reiteró que no ha consumido sustancias prohibidas de forma intencional y también señaló el largo periodo de tiempo que tuvo que esperar para esperar una resolución en su caso.

“El último año ha sido el partido más duro de mi vida y lamentablemente mi lucha continúa. He dedicado mi vida al hermoso juego del tenis. Me tomo muy en serio las reglas que rigen nuestro deporte y me enorgullezco del hecho de que nunca he usado, a sabiendas o intencionalmente, ninguna sustancia prohibida”, se puede leer en parte de su comunicado publicado a través de sus redes sociales.

“Estoy agradecida de tener finalmente un resultado después de numerosos retrasos infundados y una sensación de vivir en el purgatorio durante más de un año, estoy a la vez sorprendida y decepcionada por su decisión”, escribió Halep en su comunicado. La Women's Tennis Association (WTA) ya se pronunció también sobre la decisión de la ITIA y aseguró que apoyarán la determinación de dicho organismo.

“Es de suma importancia que los jugadores conozcan las reglas del Programa Antidopaje de Tenis y las sigan. El Tribunal Independiente ha emitido su fallo sobre el caso de Simona y, según el TADP, la decisión puede ser apelada ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo. La WTA apoyará las decisiones alcanzadas a lo largo del proceso y continuará siguiéndola de cerca”, expresaron.

Fuente: Tribuna