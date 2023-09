Ana Guevara descarta aumento de presupuesto al deporte para 2024 pese a ser año olímpico

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El año 2024 será importante para el deporte mexicano y mundial debido a que se realizarán los Juegos Olímpicos de París durante el verano. Para dicho evento, considerado el más importante en el ámbito deportivo, ya están clasificados varios atletas mexicanos que buscarán competir por una medalla. Pese a esto, Ana Gabriela Guevara, directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), descartó pedir un aumento al presupuesto.

La titular de la Conade consideró que la cifra presupuestada por el gobierno federal para el deporte en el 2024 es la adecuada y no se necesitará más debido a que cree que hay un buen equilibrio y se han administrado bien las finanzas. Además, destacó que ese año también es electoral por lo que añadió que se vuelve más complicado y no pedirán más. “Es un año complicado porque tenemos Juegos Olímpicos.

"El equipo mexicano viaja mucho por competencias, campamentos y fogueo, pero no requerimos de más presupuesto, ha sido muy balanceado, muy equilibrado la manera de administrar el recurso; no hemos entrado en números rojos. A partir de que el paquete económico sea ya aprobado y que a partir de ello también podamos garantizar este tipo de eventos", dijo Guevara en entrevista con Claro Sports.

Créditos: X @Conade

"Es un año atípico, difícil, nos toca salir prácticamente con los Juegos Olímpicos, tampoco hemos hecho olas por levantar la mano, justo por el cierre de sexenio, de administración”, agregó la exvelocista sonorense. De esta manera el deporte mexicano tendrá que resolver el próximo año con el dinero que ha considerado el gobierno federal que según cifras que se han manejado en la prensa nacional sería de dos mil 630 millones de pesos para este año fiscal 2024.

Diputada acusa a Guevara de desaparecer millones

La diputada María Elena Pérez-Jaen señaló a la Conade, dirigida por Ana Guevara, de haber desaparecido 500 millones de pesos, agregando una polémica más a la administración de la exvelocista. En una entrevista con Carlos Alazraki, relató que llevó 47 denuncias de Conade. “Cuando yo estaba en la fiscalía, alguien le aviso a la fiscal especial en materia en combate a la corrupción María de la Luz Mijangos Borja que yo estaba ahí.

"Voy a su oficina y me dice ‘¿Ahora qué me traes?’ Te traigo 47 denuncias de Conade y Ana Gabriela Guevara. Me la paso investigando, alguien lo tiene que hacer. Hay un quebranto de casi 500 millones de pesos, desapareció 500 millones de pesos”, aseguró la diputada que señaló a la actual administración de la comisión deportiva.

Fuente: Tribuna