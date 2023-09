¿Chivas contratará naturalizados en un futuro? Amaury Vergara despeja dudas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Cada vez más jugadores extranjeros que han triunfado en la Liga MX optan por naturalizarse, en tanto que Chivas mantiene lo que muchos ven como una limitante en fichajes por su tradición de contratar solo mexicanos, por lo que se ha generado un debate sobre si sería conveniente sumar a mexicanos naturalizados; sin embargo, Amaury Vergara ha sido tajante sobre el tema y descartó dicha posibilidad.

Para el presidente de Chivas, no hay duda de que bajo su gestión no se contratarán jugadores naturalizados debido a los estatutos que rigen en el club. “No hay naturalizados en Chivas. Nunca, por lo menos en mi gestión, no sé lo que pasará en el futuro, sólo lo que me toca, no vamos a tener naturalizados en Chivas”, dijo el dirigente en entrevista con el periódico Esto respecto a este tema que sigue causando dudas.

“Nosotros en nuestros estatutos, nos guiamos por lo que es considerado por la constitución como mexicanos ya sea nacidos o hijos de nacidos en México y eso es lo que por tradición en Chivas y lo estamos respetando”, mencionó el presidente del equipo lo que respalda las últimas contrataciones de jugadores como Santiago Ormeño o del portero Oscar Whalley, quien llegó en el verano para reforzar al equipo.

En Chivas ahora tienen una apuesta por buscar talento mexicano en otros mercados, debido a lo problemático que es comprar en la Liga MX para ellos. Es por eso que ahora buscan jugadores mexicanos en el extranjero para tratar de sumarlos a sus filas. Fue le caso de Teun Wilke quien pasó la mayor parte de su desarrollo formativo en Países Bajos, Italia y Bélgica y que ahora llegó al Tapatío en donde se desarrolla la cantera de Chivas.

También hay planes para buscar jugadores en Estados Unidos y en otras partes del mundo. “Hay una apuesta por todo el talento mexicano donde quiera que esté. Si está en Estados Unidos, si está en Europa, si está en China, en Timbuktú, en donde sea donde haya un buen jugador mexicano que pueda venir a Chivas, ahí vamos a estar nosotros buscando”, dijo Amaury en la entrevista con el diario mexicano.

Chivas vuelve a la acción este fin de semana en la disputa por el Clásico Nacional ante el América en el duelo de mayor tradición y rivalidad en el futbol mexicano. El duelo correspondiente a la jornada 8 se disputará el sábado 16 de septiembre a las 21:10 horas del centro de México (20:10 horas tiempo del pacífico). EL juego podrá seguirse por la señal de televisión abierta de Televisa y por señal de paga en TUDN.

