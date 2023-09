Colin Kapernick y otros QB en la agencia libre que pueden sustituir a Aaron Rodgers

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La lesión de Aaron Rodgers en la Semana 1 de la National Football League (NFL) provocaría la posible llegada de un nuevo quarterback que compita con Zach Wilson, quien suplió al veterano en esa posición, pues solo les quedaría como suplente Tim Boyle, quien está en el equipo de práctica. En este contexto, el primero que a ha levantado la mano es Colin Kapernick, exmariscal de los 49ers.

De acuerdo con el reportero de NFL, Jordan Schultz, Colin Kapernick escribió que solo necesita una nueva oportunidad y agregó que el agente del jugador ya ofreció sus servicios al conjunto neoyorquino del que espera respuesta. “Solo necesito una oportunidad”, fue lo que mencionó el exquarterback de San Francisco, según Schultz por lo que se postuló como una de las opciones para el equipo que solo le queda buscar en la agencia libre.

Kapernick no juega en la NFL desde el 2016, campaña en la que comenzó a realizar protestas contra el racismo en Estados Unidos en donde ponía una rodilla en el césped cuando sonaba el himno estadounidense. Debido a esto se cree que no volvió a ser contratado por ningún otro equipo. No obstante, no sería la única opción para los Jets, pues también habrían preguntado por Chad Henne, quien fue suplente de Mahomes en los Chiefs.

Créditos: NFL.com

Carson Wentz es uno más de los mariscales de campo en la agencia libre. El exjugador de los Indianapolis Colts fue descartado de los Wasshington Commanders y ahora podría encontrar en Nueva York una nueva oportunidad. Cooper Rush es otra de las posibilidades, quien fuera suplente de Prescott en Dallas y que dejó buenas sensaciones al inicio cuando tuvo que jugar debido a la lesión del Dak, pero después ya no encontró cabida.

Colt McCoy es otro de los nombres que podrían considerarse, pues también ya cuenta con experiencia en la NFL en donde ha estado por 12 años. El veterano estuvo con Arizona Cardinals pero fue cortado en la pretemporada. Joe Flacco es otro de lso nombres que se manejan sobre todo porque ya formó parte del equipo y conoce a compañeros y estilo de trabajo. Ahora habrá que esperar que determinación toma el equipo para

Fuente: Tribuna