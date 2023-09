Encuentran a 'culpable' del positivo por doping del jugador de Juventus Paul Pogba

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Esta semana se informó que Paul Pogba dio positivo en una prueba antidopaje por lo que fue suspendido de manera cautelar por el Tribunal Nacional Antidopaje. Aunque el club confirmó la situación del jugador no reveló la sustancia prohibida que se encontró en su prueba, pero medios italianos señalaron que se trataba de testosterona. El mediocampista ha negado que haya incurrido en una falta y ahora se ha encontrado al posible 'culpable' de su resultado adverso.

Según información del portal ESPN el motivo por el que resultó positivo a testosterona fue porque consumió algunos suplementos nutricionales sin saber lo que contenían. Una fuente mencionó a la cadena estadounidense que uno de sus amigos radicado en Miami, el cual es médico, le recetó algunos de estos suplementos. El jugador habría confesado que no sabía el contenido de los mismos por lo que no había sido algo intencional.

La prueba antidoping se le realizó al jugador el 20 de agosto, luego del partido contra Udinese en donde el francés no tuvo participación y que su equipo ganó por marcador de 0-3 en la jornada 1 de la Serie A. Tras conocerse el resultado hace dos días se le implementó una suspensión cautelar por lo que no podrá participar en el futbol hasta que se aclare su situación. Mientras tanto dejó de recibir también su salario y de ser encontrado culpable sería suspendido por cuatro años.

Créditos: juventus.com

Pogba tiene contrato con la Juventus hasta el 2026, pero el club podría rescindirlo por esta falta. Ahora el jugador se someterá a una segunda prueba y su defensa se sostendrá en el desconocimiento que argumenta el jugador sobre el contenido de los suplementos. En una de las declaraciones a la prensa sobre el tema, la agente del futbolista aseguró que su representado no tuvo intención alguna de quebrantar las reglas.

"Estamos esperando los resultados del contraanálisis y no podemos decir nada hasta entonces. Lo único cierto es que Paul Pogba nunca tuvo la intención de romper las reglas", dijo la agente de Pogba, Rafaela Pimenta, en un comunicado recogido por los medios italianos. El mediocampista francés ha sido duramente criticado por los aficionados de la Juventus debido a su bajo rendimiento y las constantes lesiones que ha padecido.

Este torneo apenas suma 52 minutos en dos partidos disputados ingresando de cambio. La temporada pasada solo disputó seis partidos en la liga, sumando 108 minutos. En esta campaña no ha anotado goles como tampoco lo hizo en la anterior. Se esperaba que este torneo fuera mejor, pero ahora esta prueba lo complica

Fuente. Tribuna