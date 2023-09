Jaime Lozano acepta deficiencias defensivas de México y se dice molesto

Comparta este artículo

Atlanta, Estados Unidos.- Luego del empate a tres goles entre la Selección Mexicana y Uzbekistán, resaltaron las carencias defensivas del equipo mexicano que de tres remates al arco, permitieron tres goles según las estadísticas. Es por esto que terminó molesto Jaime Lozano quien aceptó los problemas que tuvo el equipo en esa zona, aunque confía en que pueda cambiarlo en los próximos partidos.

"Creo que todas las presiones altas fueron muy malas. Cuando perdíamos, recuperábamos muchas veces, pero al momento en que rival se organizan bien, no nos quedan las cosas claras de cómo trabajarlo. Debemos trabajar de ir a presionar o cómo meternos atrás, pero no por ello queriendo decir encerrarse, meterse atrás es agruparse, dejar espacios, para en recuperación aprovechar. Hoy cuando presionamos, no supimos manejar el juego, porque eran muy ordenados los rivales", analizó.

"(Hubo) goles evitables, dejamos un 3 a 2 en uno de ellos. Errores muy trabajables, que en concentraciones no volveremos a cometer. Me deja molesto el trabajo sin balón, porque nos llegan poco y nos castigan mucho", agregó el 'Jimmy' en conferencia de prensa después del partido de México que terminó está gira con dos empates ante rivales que no parecía que le representarían problemas al Tri.

Créditos: X @miseleccionmx

Por otra parte, destacó el trabajo de Raúl Jiménez, quien en estos juegos anotó tres goles. Además, rompió una racha de más de mil minutos y tres años sin anotar un gol con Selección Mexicana que no fuera por la vía del penalti. "Raúl Jiménez me encantó. Santi me gusta y lo conozco más, pero decían que no metía goles, hoy hizo dos. Decían que solo de penales, hizo dos de jugada. Ya lo decía yo en la otra conferencia, que yo traía a Jiménez porque es titular en Fulham.

"Ya quisiera cualquier jugador del mundo ser titular en Premier League. Esos delanteros necesitan tiempo, si son buenos, serán buenos toda la vida. Raúl Jiménez, por todo el trabajo que hizo, creo que fue de los más finos, con tres goles esta semana", comentó el entrenador mexicano. Será en la fecha FIFA de octubre cuando vuelva a concentrar el tricolor para encarar sus partidos ante Alemania y Ghana.

Fuente: Tribuna