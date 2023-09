Juan Ignacio Dinneno y los extranjeros que levantan la mano para la Selección Mexicana

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En uno de los momentos más complicados de la Selección Mexicana que no termina por convencer, un buen número de futbolistas extranjeros radicados en México han mostrado su interés por vestir la camiseta del combinado tricolor. El último en sumarse es Juan Ignacio Dinenno, delantero de Pumas y que no descartó la posibilidad de jugar si es que se diera la oportunidad de hacerlo.

Será en 2025 cuando Dinneno cumpla cinco años en México y con ello se abriría la posibilidad de naturalizarse y optar por la Selección Mexicana. Ante esa posibilidad destacó su cariño por el país y como también ya está vinculado a través de su hijo mexicano. “Yo no quiero entrar en polémica, cada uno está tras su opinión, la mía es que aquel que pueda representar a la Selección, ya sea de su país natal o en este caso, desde un país que se pueda naturalizar, es porque lleva un proceso.

"En esos cinco años uno tiene lazos con este país. Si técnicamente se puede, técnicamente está bien. En mi caso personal yo estoy muy contento con el país, tengo un hijo mexicano, encontré acá una estabilidad en Pumas por haber vivido muchos años, luego de ser un nómada, de estar en Argentina como en otros países, ahora México para nosotros se convirtió en un hogar, es en mi experiencia personal y le tengo muchísimo el cariño al país”, dijo en entrevista con Azteca Deportes.

Como Dinenno hay varios jugadores que se han interesado en la posibilidad de representar a México como es el caso de Julián Quiñones quien está a punto de obtener sus papeles y ya estuvo en la concentración de la Selección Mexicana a quien representará en lugar de Colombia, que también lo buscó. También resaltan otros casos como el del defensa brasileño Matheus Doria quien antes de recibir sus papeles expresó su interés.

"Hermano sería un sueño (jugar con México el Mundial de 2026), trabajo para eso", mencionó en declaraciones para As hace unos meses. También se encuentra el caso de Tiago Volpi, portero del Toluca y uno de los extranjeros más destacados en la Liga MX quien ya ha acelerado su trámite de naturalización, aunque el jugador descartó que se trate de una vía para llegar a la selección nacional. "Llevo 5 años en el país, tengo una hija mexicana. Todos saben del cariño y del sentimiento que tengo por México.

"El tema de la naturalización va caminando, he hecho una gran parte de mi carrera aquí, de mi vida, me siento feliz en el país”, mencionó Volpi al ser cuestionado sobre sus motivos. Por otra parte también está el caso de Nicolás Ibáñez quien ya inició sus trámites y no descarta buscar un lugar en la selección. "Si me toca representar a México lo haría con mucho gusto... estoy esperando los últimos detalles de migración y creo que me la van a dar”, dijo a ESPN.

