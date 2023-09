Muere El Rostro, luchador mexicano que destacó en la década de los 70

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El mundo de la lucha libre mexicana está de luto, luego de que se informara sobre el fallecimiento de El Rostro, quien fuera figura de los cuadriláteros en la década de los setentas y quien hiciera pareja con grandes nombres como El Santo o Mil Máscaras. Fue precisamente el Hijo del Santo, uno de los que se encargaron de dar a conocer la lamentable noticia para el mundo de este deporte.

El Rostro falleció a los 78 años de edad y no se precisaron las causas de su muerte. Al conocerse la noticia, de inmediato llegaron las reacciones de otros luchadores. El Hijo del Santo lo recordó como compañero de su padre en los encordados. "Lamento el fallecimiento de El Rostro luchador profesional que sobresalió en la década de los años 70 y parte de los 80's", escribió el hijo del enmascarado de plata en su cuenta de X. .

"Fue compañero de mi padre El Santo y junto con Mil Máscaras y Dos Caras, uno de los mejores físicos dentro de la Lucha Libre", agregó el Hijo del Santo. Como bien mencionó el luchador, El Rostro fue reconocido por su gran físico, siendo considerado uno de los mejor trabajados dentro de la lucha libre, esto lo llevó a presentarse también en competencias de fisicoculturismo. La máscara del luchador oriundo de la Ciudad de México también resaltaba por su su parecido a la del Santo.

El Rostro usaba una máscara en color pateado y con la forma de los ojos similar a la del enmascarado de plata y solo se distinguía por el color negro que marcaba precisamente esa parte. Aunque los campeonatos fueron su gran pendiente, tuvo intensas luchas de luchas de máscara contra cabellera ante luchadores como Manuel Robles, Leo López o Marco Tulio que le valieron el reconocimiento del público.

Otro de los luchadores legendarios que se pronunció por su muerte, fue Dos Caras con quien también compartió los encordados y de quien mencionó fue importante para llegar a ser luchador profesional. "Mi estimado paisano, mi amigo del alma, mi compañero, siempre estuve agradecido porque tú me brindaste la mano cuando comencé con mi sueño que finalmente cumplí el de ser luchador profesional.

"Gran leyenda de la época dorada de la lucha libre finales de los años 60 tenias el porte del luchador clásico, infinidad de competencias de fisicoculturismo junto a mis hermanos, infinidad de anécdotas en la lucha libre", escribió Dos Caras a través de su cuenta de Facebook.

