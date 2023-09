Definido el grupo de la Selección Mexicana en el Mundial Sub 17; ¿cuándo inicia?

Comparta este artículo

Zúrich, Suiza.- Este viernes se realizó el sorteo de la fase de grupos de la Copa del Mundo Sub 17 de la FIFA, en donde la Selección Mexicana, que fue cabeza de serie, pudo conocer a sus rivales en el torneo que se disputará en Indonesia. El equipo mexicano forma parte del Grupo F y tendrá rivales de Europa , Sudamérica y Oceanía por lo que se trata de un sector equilibrado y en el que se ve posible que avance.

En el Grupo F, México se enfrentará a Alemania, Venezuela y Nueva Zelanda y será ante los alemanes ante los que hará su debut el próximo 12 de noviembre en el Estadio Si Jalak Harupat, posteriormente se enfrentará a la 'Vinotinto' el 15 del mismo mes y en el mismo escenario de su primer juego. Finalmente cerrará su participación cuando juegue ante los 'All Whites' el 18 en la misma sede y donde se espera que para entonces ya pueda estar clasificado.

Todos los grupos del Mundial Sub 17:

Grupo A: Indonesia, Ecuador, Panamá, Marruecos

Grupo B: España, Canadá, Mali, Uzbekistán

Grupo C: Brasil, Irán, Nueva Caledonia, Inglaterra

Grupo D: Japón, Polonia, Argentina, Senegal

Grupo E: Francia, Burkina Faso, República de Corea, Estados Unidos

Grupo F: México, Alemania, Venezuela, Nueva Zelanda

Créditos: fifa.com

La Copa del Mundo Sub 17 de la FIFA se jugará del 10 de noviembre al 2 de diciembre de 2023 en Indonesia. Las ciudades anfitrionas para este torneo serán Surabaya, Surakarta, Jakarta y Bandung. A la ronda final clasificarán los primeros dos lugares de cada grupo y los mejores terceros lugares, de ahí el caminó irá de los octavos de final a la final. Este torneo se realiza cada dos años y se disputa desde el año 1985.

El máximo ganador en la historia es Nigeria con cinco títulos (1985, 1993, 2007, 2013, 2015), mientras que Brasil le sigue en el palmarés con cuatro (1997, 1999, 2003, 2019). Mientras que le siguen Ghana (1991, 1995) y México (2005, 2011) empatados con dos. Este torneo también lo han ganado en una ocasión Francia, Rusia, Arabia saudita, Suiza e Inglaterra. Por confederaciones, la africana es la más ganadora del certamen.

Originalmente, este año se jugaría el Mundial Sub 17 en Perú, que no pudo organizar la edición de 2020 por la pandemia, pero su sede de este año le fue retirada luego de que el país andino no cumpliera con la infraestructura requerida para realizar el evento por lo que se tomó esta decisión. Es así que se le otorgó la sede a Indonesia, país al que previamente se le había retirado el Mundial Sub 20 por motivos políticos.

Fuente: Tribuna