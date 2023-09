FIA advierte a Helmut Marko por declaraciones sobre 'Checo' Pérez ; Red Bull se deslinda

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de las polémicas declaraciones de Helmut Marko sobre el piloto mexicano Sergio 'Checo' Pérez y que fueron consideradas como racistas, la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) ya se pronunció al respecto y lanzó una advertencia al asesor de Red Bull Racing Helmut Marko debido a que estaría infringiendo el Código de Ética del organismo aunque no se anticipó si podría tener una sanción.

“Podemos confirmar que Helmut Marko ha recibido una advertencia por escrito y se le han recordado sus responsabilidades como figura pública en el deporte del motor de acuerdo con el Código de Ética de la FIA”, se lee en el comunicado de la FIA citado por el portal motorsport. Mientras tanto, Red Bull descartó la necesidad de emitir un comunicado o una opinión debido a que no es considerado como su empleado.

“Helmut ha pedido perdón. No es un empleado de Red Bull Racing, así que no sé por qué debemos emitir un comunicado. Él es parte de un grupo más amplio de la marca Red Bull y ellos sí que han exigido una disculpa en el canal Servus TV. Hemos hablado de ello y sé que lamenta lo que dijo. Hemos hablado con la FIA y la FOM durante las últimas semanas y las sanciones son cosas suyas, no del equipo”, señaló Christian Horner, jefe de Red Bull, al medio The Race.

Créditos: X @SChecoPérez

Por su parte, 'Checo' Pérez ha querido zanjar la situación y restar importancia a los dichos de Marko, quien personalmente también se disculpó con él. "Tuve una muy buena conversación con él y me pidió perdón por sus comentarios. Eso es lo más importante de todo, seguimos adelante. No me he sentido ofendido en absoluto. Conociendo a Helmut (Marko), sé que lo dice de esa forma, es una persona que me ayuda mucho", mencionó a la prensa internacional.

En una entrevista televisiva, Marko había señalado que el piloto mexicano no estaba igual de mentalizado que Max Verstappen en la competencia debido a que era "sudamericano" "El GP de Italia fue seguramente uno de los mejores fines de semana de 'Checo' Pérez y sabemos de sus problemas en clasificación, que es donde tiene sus titubeos. Recordemos que él es sudamericano y por eso su cabeza no está tan enfocada como la de Max Verstappen o como era Sebastian Vettel", fue lo que mencionó.

Ante la ola de criticas que desató alrededor del mundo tuvo que verse obligado a ofrecer disculpas asegurando que no había sido lo que quería decir. "Estaba tratando de señalar que 'Checo' ha fluctuado en su rendimiento este año, pero fue un error atribuir esto a su herencia cultural”, aseguró en un comunicado publicado por Servus TV en donde dio las declaraciones polémicas.

Fuente: Tribuna