¿'Santi' Giménez pierde su lugar? DT del Feyenoord habla sobre su delantero tras fecha FIFA

Ciudad de México.- Luego de la participación de las selecciones nacionales, es momento del regreso de las ligas de clubes del mundo en donde la Eredivisie causa expectativa para los mexicanos debido a que Santiago Giménez es una de sus figuras; sin embargo, para el delantero del tricolor no fueron buenos días en su selección ya que no pudo anotar algún gol y por si fuera poco falló un penalti.

No obstante, el técnico del Feyenoord, Arne Slot, descartó que esa situación le vaya afectar a su atacante y destacó la fortaleza que tiene por lo que no le preocupa. ''No estoy demasiado preocupado por la fortaleza mental de Santiago. Eso no significa que hubiera preferido que no marcara, pero ya ha tenido que lanzar un penalti en circunstancias difíciles antes. Como contra la Lazio, y también tuvo personalidad para disparar.

"Lo ideal sería tener un lanzador de penaltis que nunca fallara, pero no hay muchos", dijo Slot en entrevista con la cadena RTV Rijnmond. Por otra parte compartió el método que están implementando para tener a Giménez justo para el siguiente duelo de su equipo en la liga neerlandesa en donde enfrentarán al Heerenveen mañana sábado, por lo que confía en que pueda estar en la mejor forma posible.

"Anoche lo entrenaron para mantenerlo despierto y esperar hasta que pudiera dormir a la hora holandesa. Así que estamos haciendo todo lo posible para que esté lo más en forma y lo mejor posible en la salida del sábado por la tarde. Creo que cualquiera que haya tenido desfase horario puede entender que prefieras jugar al futbol sin desfase horario que con desfase horario", dijo el estratega del conjunto de Rotterdam.

¿Qué dijo Lozano tras falla de Giménez?

En la Selección mexicana la actuación de Santiago Giménez tampoco causó desconfianza pese a la falla, así lo mencionó en su momento Jaime Lozano, técnico del equipo tricolor, quien destacó la personalidad del delantero para confiar en si mismo y pedir la pelota. “Me gusta que el jugador con la confianza se pare frente de la pelota, no me gusta poner a un cobrador, solamente va a fallar el que no tire.

"Ha hecho ocho seguidos con su club y Santi me gusta su personalidad, lo seguiré analizando, así como nos dio una Copa, hoy te toca fallar. Pero es un problema de todos, vamos a dar la cara por cada uno de nuestros compañeros”, agregó el estratega mexicano en la conferencia de prensa posterior al partido contra Australia.

