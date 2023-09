Veljko Paunovic manda mensaje sobre el arbitraje previo al Clásico América vs Chivas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El técnico de Chivas Veljko Paunovic se pronunció previo al Clásico Nacional ante el América en donde dejó un mensaje sobre el arbitraje en donde confía que no incida y tenga un buen trabajo, esto luego de haber sido cuestionado por la reciente polémica ante Monterrey. “Es otra cosa fuera de nuestro control. Nosotros entramos a los partidos enfocados en lo que hacemos, luego hay cosas fuera de nuestro control y pretendemos no involucrarnos.

"No queremos meter presión a los árbitros, es un partido que ya lleva suficiente carga para todos. Espero que hagan lo mejor, los dos rivales también, que sea un espectáculo y no afecte en ese aspecto. No quiero interferir en lo pasado, los puntos que perdimos nos hubieran venido muy bien, pero es agua pasada y nosotros nos enfocamos en el juego y lo que podemos controlar”, aseguró el estratega del equipo tapatío.

Por otra parte aseguró que no tienen excusas por el posible impacto que pueda tener la fecha FIFA en cuanto a la preparación de este partido, pues es una situación que también encararon sus rivales. “Trabajar en estas condiciones no es una excusa para no dar lo mejor. Aprovechar el parón, reagrupar el grupo, potenciar los individuos, jugadores que llevan esperando oportunidad. No es excusa, a nuestro rival también les pasa.

"No nos paramos a pensar ni a excusar, al contrario, trabajar. El equipo ha tenido un importante rendimiento en el partido contra León. Nos basamos en una evolución, no es un partido para confirmar un buen estado de fondo, mañana es una gran oportunidad. Será un gran partido y gran espectáculo”, agregó el estratega serbio sobre el partido de este sábado en donde su equipo buscará sacar un buen resultado en el juego.

¿A qué hora y dónde ver el Clásico Nacional?

América recibirá a Chivas en una edición más del Clásico Nacional. El partido correspondiente a la jornada 8 del Apertura 2023 de la Liga MX se jugará este sábado 16 de septiembre a las 21:10 horas tiempo del centro de México (20:00 horas tiempo del pacífico) en el estadio Azteca de la Ciudad de México. El juego se podrá seguir en vivo a través de la señal de televisión abierta de Televisa en su canal 2 y también por televisión de paga por TUDN, así como la señal de streaming de VIX Plus. Los boletos para este partido ya están agotados.

