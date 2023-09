Insólito: Pericos de Puebla se corona como campeón de la LMB; alza la copa en la Laguna

Comparta este artículo

Torreón, Coahuila.- La noche del pasado viernes 15 de septiembre, el Estadio Revolución fue el escenario del juego seis de la Serie del Rey que disputaron los Pericos de Puebla contra Algodoneros Unión Laguna en representación de las zonas sur y norte. Ambos equipos buscaban convertirse en el nuevo campeón de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB); no obstante, la novena poblana fue la que dio la sorpresa pues, luego de haberse metido a playoffs como el mejor perdedor, ahora es el nuevo campeón del denominado 'rey de los deportes'.

El equipo de la Laguna se encontraba arriba en la pizarra con cuatro carreras a dos, por lo cual todo parecía indicar que el equipo no sólo se coronaría en casa sino que además rompería con una racha de 73 años de no convertirse en campeón; no obstante, Algodoneros dejó ir una ventaja debido a que en la novena entrada se marcó un rally de tres carreras que puso de manera inmediata arriba a los poblanos y con ello se convirtieron en el nuevo campeón tras siete años de no haber levantado la copa.

Con este título, el equipo poblano comandado por Sergio Omar Gastélum, alza por séptima ocasión en su historia la copa Zaachila de la Liga Mexicana de Béisbol aunque basta decir que son apenas tres con el nombre que los mantiene en tendencia, luego de haber llegado hasta Torreón con tres victorias conseguidas durante la Serie del Rey en el Estadio Hermanos Serdán. Cabe destacar que fue durante la parte alta de la novena entrada cuando Christian Adames consiguió remolcar la carrera y así darle la oportunidad al equipo de regresar a casa con el trofeo.

Mientras la novena poblana celebraba en la casa de Algodoneros el haber levantado el triunfo de la Liga Mexicana de Béisbol, el gobernador del Estado de Puebla, Sergio Salomón, aprovechó el micrófono para que delante de todos los asistentes al Grito de Independencia en la capital, felicitar al equipo que consiguió imponerse cuatro juegos durante esta Serie del Rey. Felicitación de parte del mandatario tuvo lugar una vez que el espectáculo de pirotecnia llegó a término y con ello los asistentes al evento relacionado con las fiestas patrias se sumaron a los festejos por este importante triunfo.

Arriba Pericos, que viva Pericos y arriba Puebla", dijo el mandatario.

Previo conocer cuál de los dos equipos se coronaría como el nuevo campeón de la Liga Mexicana de Béisbol, la primera bola fue lanzada por Raúl Allegre, quien es el campeón de la NFL. Momentos más tarde, el equipo local saltaba al diamante consiguiendo que todos los asistentes se invadieran de júbilo pues la afición algodonera no solamente tenía la esperanza de celebrar el grito de independencia con un campeonato sino que además se trataba de la casa del campeón de la zona norte. Nick Torres no dejó la oportunidad de recorrer todo el campo con el objetivo de ondear la bandera de unión laguna causando que toda la tribuna aumentará el júbilo.

Mientras el juego continuaba e incluso la pizarra ponía a los de la Laguna, arriba las esperanzas a mi papá para con ello ver Algodoneros campeón; no obstante, previo a cerrar el juego, Thomas Mcllraith fue llamado desde el bullen, pichel que dio pasaporte a Samar Leyva y a Juan Kirk. Al final, el picher ganador de este encuentro fue Erick Camacho mientras que la derrota se la llevó el de la Laguna dejando a la afición desconsolada pero al mismo tiempo reconociendo la entrega del equipo que los hizo soñar con levantar la copa una vez más.

