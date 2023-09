Dragón Rojo Jr, la máscara que cayó en el 90 aniversario del CMLL; ¿quién es?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En una Arena México completamente llena, el Dragón Rojo Jr. perdió la su máscara ante Templario en la función estelar del 90 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) realizado la noche del sábado 16 de septiembre. Un descuido le costó al derrota a 'El general de la lucha libre' quien tuvo que revelar su identidad ante el público que celebró la victoria del enmascarado originario de Tlaxcala.

Fue una lucha de poder a poder en donde la diferencia fue una desconcentración por parte de Dragón Rojo Jr quien se distrajo por golpear al second de Templario, lo cual fue aprovechado por el luchador tlaxcalteca quien lo tomó para realizar un package piledriver con el que finalmente puso de espaldas a Dragón y tras la cuenta de tres se levantó con la victoria en la Arena México que estalló en júbilo luego de conocer el resultado.

Dragón Rojo Jr entregó su máscara y dijo llamarse Anselmo Rivas Castro, originario de Gómez Palacio, Durango y con 42 años de edad y 22 de experiencia dentro de la lucha libre profesional. Al final, el luchador lamentó su derrota por el gran significado que tenía su incógnita en su carrera. “Me duele mucho haber perdido mi máscara. La máscara a mi me da mucha seguridad, me hace ocultar muchas carencias a mi persona.

Créditos: X @CMLL_OFICIAL

"Mi máscara, mi poder, era mi fuerza, con la máscara era otra persona, era alegre, era extrovertido", afirmó, pero ahora buscará su revancha exponiendo su cabellera. "Tengo una cabellera de la cual me puedo valer para buscar una revancha y cobrarle a Templario, de alguna u otra manera, recobrar algo que se me fue. Suena exagerado, triste, pero mi máscara era mi niño interno, es lo que me hacía ser un niño alegre, extrovertido., enérgico, sin prejuicios, sin temor a decir cosas. Ahora perdí y tengo que recapitular muchas cosas”, dijo.

Previo al gran encuentro, la función del 90 aniversario del CMLL tuvo grandes luchas y justo antes del mascara contra máscara hubo lucha de apuestas, en este caso de cabelleras con Último Guerrero, Averno, Volador Jr. y Ángel de Oro en donde fue 'El Depredador del Aire' quien rapó al Ángel de Oro. En lucha de tercias, Místico, Atlantis Jr. y Máscara Dorada derrotaron a Rocky Romero, Kevin Knight y TJP.

Mientras que Lince Dorado y Samuray del Sol se impusieron a Titán y Soberano Jr. Poco antes Atlantis, Octagón y Blue Panther derrotaron a El Satánico, Fuerza Guerrera y Virus. Mientras que Esfinge venció a Rugido para quedarse con la Copa Independencia. En lucha femenil, Zeuxis y Stephanie Vaquer hicieron historia al ser las primeras Campeonas Mundiales de Parejas del CMLL tras vencer a Lluvia y La Jarochita.

Fuente: Tribuna