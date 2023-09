Kheira Hamraoui, de víctima de un terrible ataque a fichaje 'bomba' de América Femenil

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Liga MX Femenil tendrá una figura internacional más, luego de que en los registros de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) se encontrara la ficha de Kheira Hamraoui, futbolista francesa que militó en el París Saint Germain (PSG) y que fue seleccionada francesa, ahora jugará en el América. El anuncio oficial se realizará durante el Clásico Nacional ante Chivas de este domingo en el Estadio Azteca, aunque le federación ya se adelantó a esto.

Kheira Hamraoui nació en Croix, Francia en 1990 y juega como mediocampista. Comenzó en el futbol en la prestigiosa academia juvenil de Clairfontaine de donde han surgido varias figuras. Llegó a la Division 1 Féminine (Primera División de Francia) con el Hénin-Beaumont, después pasó al Saint-Étienne con el que ganó una copa francesa y posteriormente pasó al PSG con el que jugó en dos etapas. En su país natal también jugó con el Lyon, club con el que tuvo su mejor momento.

En el Lyon ganó una liga, una copa y una UEFA Womens Champions League. De ahí pasó al Barcelona de España en donde también sobresalió y ganó varios títulos como la liga, la Copa de la Reina, la Supercopa de España, la Copa Catalunya y la Champions League. Con la selección nacional francesa llegó a disputar la Copa del Mundo de 2015 y también los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.

Créditos: psg.fr

Pero fue en su segunda etapa en el PSG cuando vivió uno de los episodios más terribles para ella, pues fue víctima de una agresión en el año 2021. Dos sujetos encapuchados golpearon a la jugadora en las piernas con una barra de hierro que le provocaron heridas graves. Esto ocurrió en las afueras de París, mientras iba en auto acompañada de su compañera Aminata Diallo. El hecho puso como sospechosa a su compañera de equipo con quien rivalizaba en su posición.

"Me atormenta noche y día. Esa noche oscura que cambió mi vida personal y profesional, mi vida como mujer y como futbolista. Esa triste noche cuando pensé que me moría cuando dos hombres enjaulados me obligaron a salir de un vehículo. Acaban de arrojar barras de hierro hacia mí básicamente apuntando a la parte inferior de mi cuerpo. Esa noche, su objetivo era simple: eliminar por extrema violencia mi herramienta de trabajo rompiendo mis piernas y terminar con mi carrera", detalló la jugadora en un comunicado sobre lo ocurrido aquella noche.

El caso dio un giro al considerar que Diallo no había sido ella la culpable de orquestar la agresión por lo que la investigación apuntó a una posible venganza por una relación pasada con el exfutbolista Eric Abidal, mientras éste se encontraba casado, por lo que su esposa fue la señalada. Finalmente la policía retomó la hipótesis que señalaba a Diallo quien esta en libertad bajo control judicial. La policía detuvo y encarceló a cuatro sujetos que habían participado en la agresión y que habían recibido como pago 500 euros según Le Parisien. Un quinto hombre, a quien se señala como el autor de la agresión aún no ha sido identificado.

Fuente: Tribuna