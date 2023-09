¡Sancionan a 'Checo' Pérez! El mexicano se ve afectado en su licencia tras decisión de FIA

Comparta este artículo

Marina Bay, Singapur.- Además de que tuvo que sufrir una dolora derrota, Sergio 'Checo' Pérez también fue sancionado por la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) debido a una acción hacia el final de la carrera en donde tocó el auto de Alex Albon por lo que el mexicano se vio afectado en su tiempo y también en su licencia en donde perdió un punto. No obstante no es afectado en la clasificación final del Gran Premio de Singapur.

Pérez recibió cinco segundos de penalización, pero se mantiene en octavo puesto del GP de Singapur gracias a que la diferencia que tuvo con el noveno puesto que fue de 12 segundos de ventaja, así conserva también sus puntos para la clasificación de pilotos. Pero en donde si fue afectado es en su licencia, pues por esto recibió un punto de penalización y con este suma ya el tercero en lo que va de los últimos doce meses.

Fue en la parte final de la carrera en donde ocurrió el incidente cuando Pérez tocó el auto de Albon en la curva 13. El mexicano habló de lo ocurrido al final de la carrera en donde señaló que Alexander lo vio tarde cuando fue por dentro por lo que no se pudo evitar el toque. “En el VSC, Alex prácticamente estaba delante, llegamos parejos y mantuvo su posición, no gané nada. En el incidente con Alex en la curva 13 yo me tiré por dentro, tenía la curva, me vio un poco tarde, ya cuando me vio creo que hubo un contacto”, dijo.

'Checo' califica la carrera como un desastre

Esta mañana Red Bull Racing no pudo hacer la hazaña de una temporada perfecta, pues por primera vez perdieron una carrera y además sus dos pilotos quedaron fuera del podio en el Gran Premio de Singapur. Max Verstappen fue el mejor colocado al concluir en la quinta posición, mientras que Sergio 'Checo' Pérez, tuvo una amarga carrera 250 en la Fórmula 1 al finalizar en el octavo puesto de la clasificación.

Tras esto, el mexicano calificó la carrera como "un desastre" e incluso señaló que los safety cars tampoco los ayudaron y aparecieron en el momento menos oportuno. “Fue un desastre total. No tuvimos nada de suerte hoy y todos los coches de seguridad favorecieron a la estrategia de los neumáticos medios. Ha sido una carrera complicadísima de principio a fin, porque había que arriesgar demasiado para alcanzar a los demás pilotos", dijo en palabras para los medios en español.

Fuente: Tribuna