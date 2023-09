Valentina Shevchenko señala al 'culpable' de que Alexa Grasso retuviera el título de UFC

Comparta este artículo

Las Vegas, Estados Unidos.- La mexicana Alexa Grasso retuvo su campeonato de peso mosca de la Ultimate Fighting Championship (UFC) al ganar por decisión en empate dividido a Valentina Shevchenko de Kirguistán, quien no quedó del todo contenta con los resultados de los jueces al considerar que ella fue mejor a lo largo de la pelea por lo que señaló a un 'culpable' de esto y fue la celebración del día de la independencia de México.

Para la peleadora kirguisa, los jueces se vieron presionados por la celebración en México, la cual fue también el tema en la noche de la UFC en las Vegas, por lo que terminó molesta. “No estoy de acuerdo con los jueces porque yo creo que tres rounds fueron míos, Alexa ganó solamente dos rounds. Yo creo que la presión que sintieron los jueces por la fiesta de Independencia de México fue bien dura, por eso creo que afectó su decisión", aseguró tras la pelea.

"Quisiera que los jueces dieran una decisión justa, no por preferir a un lado u otro”, agregó Schevchenko quien se sintió afectada. Valentina también argumentó que se fracturó un dedo al inicio del combate por lo que eso condicionó la pelea desde el primer round, pero no quiso detenerse. “El primer round me lastimé y creo que me fracturé mi dedo. Depende cuánto tiempo me tome para que me sienta totalmente bien.

Créditos: X @UFC

"Afectó mi estilo de la pelea, pero no pude parar porque sentí que el público pudiera estar decepcionado. Tanta gente a vino a ver la pelea que yo lo di todo para que la pudieran disfrutar del evento", señaló Shevchenko quien todavía pensará en su recuperación antes de una posible trilogía contra Alexa en una pelea de revancha. Mientras tanto, Grasso queda como la única mexicana campeona al momento.

Alexa Grasso lució bien a lo largo de la pelea en donde su boxeo comenzó haciendo daño a su rival, incluso conectó un golpe que mandó al piso a Shevchenko. También respondió de buena forma cuando llevaron la pelea al suelo del octágono en donde supo salir bien de los intentos de estrangulamiento y las llaves que buscó imponer la retadora, también lució al esquivar las patadas y golpes.

En los últimos rounds la mexicana se vio un poco afectada por un golpe que le provocó un corte en la ceja de la que le salió bastante sangre, pero mantuvo el ritmo y a raya a Valentina, incluso estuvo cerca de completar una llave para llevarse la pelea, pero esta vez su rival supo librarse del castigo y finalmente todo se decidió en las papeletas donde los jueces decretaron el empate y el título en manos de la mexicana.

Fuente: Tribuna