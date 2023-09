'Canelo' Álvarez se sincera sobre su enfrentamiento con Bivol: "No debí haber peleado"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una de las peleas que han marcado últimamente la carrera de Saúl 'Canelo' Álvarez debido al impacto que tuvo por su derrota, fue la que tuvo ante el ruso Dmitry Bivol en el 2022. El mexicano ha estado buscando la revancha sin éxito, pero en ese momento lamentó haberla llevado a cabo debido a que dice no haber estado al cien por ciento físicamente y por lo tanto eso condicionó el resultado de la pelea en donde cayó.

En entrevista con el exfutbolista Hugo Sánchez, 'Canelo' aseguró que se sintió dolido por el resultado debido a que considera que es mejor boxeador que el ruso y por lo tanto no debió haber perdido. "Me dolió muchísimo, me caló porque no tuve que haber perdido, soy mejor peleador que él simplemente. No debí haber peleado. No estaba físicamente al cien por ciento, mi mano no me funcionaba al cien, no pude entrenar al cien por ciento.

"Una semana antes me quebraron una costilla entrenando y aun así como peleador dices: 'No pasa nada, no pasa nada' cuando sientes que las puedes todas", dijo el boxeador mexicano en el programa de entrevistas de Hugo Sánchez. 'Canelo' ha tratado sin éxito pactar una revancha ante Dmitry Bivol. La idea era que en este segundo semestre del años se hubiera podido concretar, pero tras tensas negociaciones se cayó.

"Esa espina está ahí siempre, no se ha sacado, sigue ahí. Quisimos hacer la revancha y se empiezan a creer que merecen más, empiezan a hacer difícil las negociaciones. Por una u otra cosa no se dio y seguí mi camino, pero la espinita siempre está ahí", dijo el 'Canelo' quien lamentó que no pelearan de nueva cuenta. Ahora el boxeador mexicano se prepara para enfrentar a un nuevo retador como lo es Jermell Charlo.

¿Cuándo pelea 'Canelo'?

Saúl 'Canelo' Álvarez enfrentará al estadounidense Jermell Charlo en Las Vegas, Nevada quien es campeón indiscutido del peso Superwelter. El pugilista mexicano no peleará en la habituales fechas patrias como lo había hecho anteriormente, sino que en esta ocasión será el próximo 30 de septiembre de 2023. La hora y cartelera completa del evento ya quedó confirmada con sus peleas preliminares.

Jermell Charlo llegará con un récord de 35 ganadas (19 por nocaut), una derrota y un empate. En su última pelea derrotó al argentino Brian Castaño por nocaut en el décimo round en una pelea realizada en el 2022. Mientras que Saúl Álvarez llegará con una marca de 59 triunfos (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates. Su último triunfo fue ante John Ryder a quien superó por decisión unánime el pasado mes de mayo en Guadalajara.

