Patrick Mahomes y el millonario contrato que lo convierte en el QB mejor pagado de la NFL

Ciudad de México.- Patrick Mahomes, mariscal de campo de los Kansas City Chiefs, se había quedado atrás en la lista de los jugadores mejor pagados de la National Football League (NFL) pese a que fue el ganador del Super Bowl pasado y es considerado como el mejor jugador de la actualidad, es por eso que los Chiefs consideraron reestructurar su contrato y colocarlo como uno de los mejores pagados.

El acuerdo entre Mahomes y Kansas City supone reestructurar el acuerdo de diez años que tenían y aumentará su salario en las próximas cuatro temporadas. De esta manera tiene un nuevo contrato hasta 2026 en donde recibirá 210.6 millones de dólares, que lo convierten en la mayor cantidad en la historia durante ese lapso de tiempo. Así es que por año ese monto quedó dividido de diferentes maneras de modo que este año ganará 56.85 millones de dólares.

En el 2024 ganará 44.5 millones de dólares, en el 2025 sumará 50 millones y en el 2026 su sueldo anual será de 56.7 millones. Así superará a Joe Burrow quien este año firmó un contrato con Cincinnati Bengals que lo colocó con un sueldo de 55 millones anuales. Clark Hunt, presidente de los Chiefs consideró que pese a la gran cantidad que se ha manejado, para él Mahomes no ganará lo suficiente.

"No sé si realmente hay una manera de cuantificarlo financieramente y no importa lo que gane a lo largo de su carrera, de una forma u otra, no se le pagará lo suficiente", dijo Hunt, cuando en declaraciones citadas por ESPN cuando se le consultó por el valor del jugador. Este año fue uno de romper cifras en contratos, pues los quarterbacks estuvieron en una intensa 'lucha' por ser el mejor pagado.

Finalmente la lista quedó liderada por Patrick Mahomes gracias a su sueldo de este año, en segundo lugar quedó Joe Burrow con su sueldo anual de 55 millones. Le siguen Justin Herbert de Los Ángeles Chargers con un contrato de 52.5 millones de dólares anuales. Después aparece Lamar Jackson de Baltimore Ravens con 52 millones y el top cinco lo completa Jalen Hurts de Philadelphia Eagles con 51 millones anuales.

