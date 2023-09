Jugadoras de España Femenil llegan molestas a la concentración; "Hemos sido obligadas"

Comparta este artículo

Madrid, España.- El caos sigue imperando en la selección de España femenil, luego de lo sucedido con Jennifer Hermoso y las exigencias de cambios al interior de la Real Federación Española de Futbol (RFEF) y ahora las futbolistas se mostraron molestas por haber sido llamadas en contra de lo que habían expuesto hace unos días lo que generó un ambiente tenso previo a sus partidos de la Nations League.

Las jugadoras habían pedido no ser convocadas hasta que se realizaran cambios profundos en la RFEF según un comunicado firmado por 39 futbolistas de las cuales fueron llamadas 20, incluidas 15 campeonas del mundo, por lo que se mostraron molestas a su llegada a la concentración según pudieron captar las cámaras de televisión. Se observaron rostros serios y en breves declaraciones expresaron su disgusto por estar ahí.

Las futbolistas acudieron obligadas a la convocatoria ante el temor de recibir sanciones por parte de las autoridades deportivas que obligan a las y los deportistas a asistir a los llamados de las diferentes selecciones nacionales y a las cuales no se pueden negar a menos que exista una causa justificada como una lesión. Luego de que reveló la lista de Montse Tomé, la nueva entrenadora, las jugadoras se dijeron sorprendidas por el llamado sin atender su petición.

“Hemos sido obligadas”, dijo la defensa 'Mapi' León, citada por la agencia AP y quien formó parte de un grupo de 15 jugadoras que se negó a ir a la selección antes de la Copa del Mundo y que fue convocada por primera vez desde entonces. Ahora podría intermediar el Consejo Superior de Deportes, pues Víctor Francos, presidente del organismo informó que se reunirá con las futbolistas para tratar de calmar la situación.

“El Gobierno ha dejado que la federación pudiera hablar con las jugadoras, ha dejado todo el margen de maniobra, por eso hemos sido tan prudentes de ni siquiera hablar con ninguna de ellas hasta que ha pasado lo que ha pasado. Pero ayer hicimos el ridículo como país, es inaceptable y esta mañana me he puesto en contacto con algunas de ellas”, dijo Francos. En tanto que la delantera Jennifer Hermoso, quien no fue convocada aseguró en un comunicado que esto es una estrategia de manipulación y división.

“Las jugadoras tenemos muy claro que es otra estrategia de división y manipulación para intimidar y amenazarnos con repercusiones legales y sanciones económicas. Otra prueba indiscutible que demuestra que nada ha cambiado a día de hoy y que confirma la razón por la que estamos luchando y cómo lo estamos haciendo”, señaló en un comunicado.

