VIDEO: Portero de la Lazio marca el gol del empate ante Atlético en el último minuto

Comparta este artículo

Roma, Italia.- El portero Ivan Provedel se convirtió en el héroe de la Lazio al anotar el gol del empate en el último minuto del partido ante el Atlético de Madrid. Con el marcador 1-1 ambos equipos se llevan su primer punto de la jornada 1 de la Champions League en un emocionante partido en Roma gracias a la definición del arquero italiano cuando parecía que el equipo del 'Cholo' Simeone se llevaría los tres puntos.

Se jugaba ya el minuto 93, era el tiempo agregado y toda la Lazio había ido a buscar una última oportunidad, incluido el portero italiano Ivan Provedel, quien anticipó un pase de su compañero Luis Alberto y se metió al espacio para rematar prácticamente solo dentro del área y así vencer a Oblak de cabeza. Su tanto hizo estallar a la afición que se reunió en el estadio Olímpico para vivir uno de los momentos más destacados de la jornada.

Al final, Provedel fue celebrado por sus compañeros quienes lo lanzaron al aire para festejarlo. Los jugadores de la Lazio reconocieron el aporte ofensivo del arquero italiano. "El portero ve todo desde atrás. Provedel me conoce bien y sabía que iba a entrar en ese espacio, marcó un gol bonito. Quería hacerlo bien para el equipo y para mí", dijo Luis Alberto autor del pase para el gol de último minuto.

Por su parte, el protagonista de la hazaña, Ivan Provedel, aseguró que será una noche que recordará por siempre. "Es una noche que recordaré toda mi vida. Estoy feliz sobre todo porque logramos igualar un partido que no merecíamos perder. No lo he asimilado. Más tarde me daré cuenta de que marqué en la Liga de Campeones. El punto es merecido, tenemos que seguir adelante", mencionó en declaraciones para la UEFA.

Créditos: uefa.com

Alessio Romagnoli, defensa de Lazio también destacó el gol de su compañero. "Hicimos un buen partido, tuvimos mala suerte con su gol y un poco en la segunda parte. Nuestro gol fue merecido, el resultado es muy importante: felicidades a Ivan porque su gol fue hermoso... Incluso antes de salvar el resultado, es un tipo extraordinario que tuvo una temporada extraordinaria el año pasado"., mencionó.

Fuente: Tribuna