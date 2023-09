Así es como Luis Chávez supera la barrera del idioma en el Dinamo de Moscú

Comparta este artículo

Moscú, Rusia.- El mediocampista Luis Chávez está ya viviendo su sueño de jugar en Europa, con el Dinamo de Moscú en donde incluso ya debutó en la Copa de Rusia y contribuyó en el único gol de su equipo. ya en este ambiente el jugador dice estar adaptándose, pero todavía hay algo con lo que tendrá que lidiar y es con el idioma, el cual no domina por lo que reveló como logra superar la barrera en ese sentido.

Por una parte, Chávez mencionó que en el tema futbolístico con sus compañeros no hay mucho problema pues considera que "el futbol es universal"; sin embargo, si acepta que en cuestión táctica hay un poco más de inconveniente, para lo cual se apoya en sus compañeros sudamericanos quienes dijo que lo están ayudando a adaptarse lo más pronto posible a su nuevo equipo al que llegó este verano.

“Dentro del futbol no es tan difícil, el idioma del futbol es universal, pero sí hay cosas que se complican un poco, a veces hablar de lo táctico, mis compañeros sudamericanos me van a ser de muchísima ayuda y lo están haciendo para adaptarme lo más rápido posible”, explicó Chávez en entrevista con la cadena TUDN. En cuanto a las charlas del entrenador, recordó que estás son en ruso por lo que en ese caso hay traductores que ayudan.

“Normalmente el técnico en las charlas habla en ruso, ahí los traductores nos van traduciendo lo que nos va diciendo", dijo el mexicano quien por otra parte reiteró que en la explicación táctica cuando es con video o imagen es posible entender aunque no se hable el idioma. "A veces como lo hacen con video, es más fácil de entender, aunque esté hablado en ruso, asientas la cabeza porque te guías con las señas o los movimientos del futbol”, agregó.

