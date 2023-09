Carlos Vela descarta motivación por enfrentar a Messi y lanza dardo a Ibrahimovic

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Carlos Vela y Los Angeles FC se enfrentarán este domingo al Inter Miami de Lionel Messi, futbolista que todos quieren enfrentar, pero al mexicano no le emociona tanto. Incluso, previo al partido descarta sentirse motivado por enfrentarse al delantero argentino al que ya anteriormente se ha enfrentado en partidos de la liga española, por ejemplo. En cambio dijo que lo que lo motiva es mantenerse sano.

"No (me motiva enfrentar a Messi), la verdad que para mí el poder jugar, el estar sano, disponible para mi equipo, es mi motivación. Y poder ir cada fin de semana, a cada partido, a demostrar que soy un buen jugador, hacer que la gente disfrute con mi fútbol, es lo que me motiva. No me importa quién juegue contra mí o contra quién voy a hacer algo. Yo quiero ganar, quiero jugar bien, quiero hacer lo mejor para mi equipo. Me da igual el rival, me da igual quién esté delante", dijo en entrevista con TUDN.

"Nosotros nos enfocamos en nuestro trabajo, cómo hacer las cosas bien para ganar y no contra quién jugamos o qué voy a hacer si él pasa al lado mío. Eso a nosotros nos importa. Si tenemos que meter un gol va a ser igual quién está delante o si tenemos que meter una patada, da igual quién sea. Al final es para el beneficio de nuestro equipo y no a quién le voy a dar o a quién no le voy a dar algo", agregó Vela.

No obstante si reconoce el gran nivel que ha mostrado Messi desde su llegada al futbol estadounidense donde ha lucido dominante y en este sentido comparó que ha diferencia de Zlatan Ibrahimovic, el argentino si ha demostrado ese dominio ganando títulos. “Zlatan sí dominó, pero no ganó nada, Messi en menos tiempo ha ganado. No son cosas que se puedan comparar porque son jugadores diferentes, en situaciones diferentes”, aseguró.

Por otra parte, no le extraña el juego de Messi, pues es un jugador de alto nivel por lo que le extrañaría si no jugará bien. “Me sorprendería que jugara mal. Da igual en qué parte del mundo, cuando tú eres el mejor jugador, a la liga que vayas, vas a estar bien. Cuando eres el mejor, da igual a dónde vayas. La pregunta que me sorprendería es si no hace goles, o si no hace jugadas, eso me sorprendería”, mencionó.

¿A qué hora y dónde ver Los Ángeles FC vs Inter Miami?

Los Angeles FC de Carlos Vela se enfrentarán al Inter Miami de Lionel Messi en partido correspondiente a la semana 30 de la MLS. El encuentro se disputará este domingo 3 de septiembre a las 20:00 horas, tiempo del centro de México (19:00 horas, tiempo del pacífico) en el Estadio Banc of California. En México, el juego solo podrá seguirse a través de la señal de streaming de paga de Apple TV y su paquete especial para la liga.

