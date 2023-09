Con triplete de Haaland, el Manchester City humilla al Fulham de Raúl Jiménez

Comparta este artículo

Manchester, Inglaterra.- El Fulham del mexicano Raúl Jiménez recibió una humillante goleada de 5-1 ante el Manchester City en donde destaco Erling Haaland con una asistencia y su primer triplete en la temporada. Con este resultado, el equipo de Pep Guardiola recupera el liderato y mantiene el invicto luego de cuatro partidos disputados en la Premier League de la que es el vigente campeón del torneo.

Julián Álvarez abrió el marcador al minuto 31 tras asistencia de Haaland, pero al 33 Tim Ream empujó un balón que previamente Raúl Jiménez había mandado con dirección a portería por lo que se empató el marcador. El partido pudo haberse ido empatado al descanso, pero Nathan Aké anotó el segundo del City en una jugada que causó un poco de duda por un posible fuera de lugar que al final no se marcó.

En la segunda mitad llegó el show de Erling Haaland, primero con el tercer gol del City al minuto 58, después anotó de penalti al minuto 70 y finalmente en tiempo agregado anotó el tercer tanto tras asistencia de Gómez con lo que se completó la goleada de 5-1. El mexicano Jiménez jugó 81 minutos hasta que fue sustituido por el brasileño Rodrigo Muniz. Con este resultado el equipo del Fulham se ubica en la décimo tercera posición.

Leyenda

Al final del partido, el entrenador del Fulham, Marco Silva, destacó el trabajo de sus jugadores, sobre todo en la primera parte en donde mantuvieron condiciones igualadas con el poderoso City. "Los jugadores hicieron la primera parte realmente difícil para el City y tal vez con mejores decisiones con el balón podríamos haberles creado más problemas", expresó en conferencia de prensa sobre el partido.

"Por supuesto, ellos marcaron primero, pero fue un momento importante cuando empatamos tan rápido. Ese era un córner que habíamos planeado y es muy importante para los jugadores poner en el campo lo que aprenden en el entrenamiento. Les da más fe", agregó el estratega, quien también se refirió al último gol antes del descanso que hizo que se llevarán la ventaja los locales y que causó dudas.

"Hay muchas cosas mejores de las que hablar, pero vamos a tener que hablar de esa decisión y entiendo por qué. Ese momento tuvo un gran impacto (...) Les dije a los jugadores en el descanso que no se desconcentraran por decisiones que no podemos controlar, pero, por supuesto, eso tuvo un gran impacto. Incluso con todas las explicaciones que recibimos, todavía no tiene sentido", agregó.

Fuente: Tribuna