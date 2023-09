Cruz Azul vs América: Tienda de vestidos promete reembolso si 'La Máquina' gana

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El Cruz Azul y el América se enfrentarán esta noche de sábado en una edición más del llamado Clásico Joven en donde se jugarán más que tres puntos, el orgullo, pues ambas instituciones cuentan con una gran rivalidad. El juego suele ser tan atractivo que los aficionados aprovechan para apostar con sus rivales y los negocios sacan provecho haciendo promociones o haciendo dinámicas que tengan que ver con el partido.

Algo así ha hecho una tienda de vestidos, según una fotografía que ha circulado a través de las redes sociales. En ésta se observa una particular promoción ligada al partido y con la condición de que Cruz Azul resulte ganador. Según se puede leer en el anuncio mostrado en la imagen, una tienda de vestidos llamada Nina Ferrer, prometió reembolsar compras si es que el equipo celeste logra derrotar al América.

En la imagen también se pueden ver los requisitos para acceder a esta promoción y son el haber comprado entre el 27 y 31 de agosto, además de que solo es válida para compras de tres mil pesos o más y también debe haber sido en mercancía de oferta. De esta manera si el resultado de esta noche es favorable para el Cruz Azul, quienes se hayan animado a comprar en las fechas y con las condiciones indicadas, podrán ver de vuelta su dinero.

Créditos: Twitter @IngenieroCelesT

Erik Lira descartó miedo al América

El mediocampista de Cruz Azul, Erik Lira descartó tener miedo al América, incluso comparó con su partido contra el Inter Miami en donde consideró que si hubiera un partido en donde se hubieran preguntado si tendrían miedo habría sido en ese partido por la presencia de Lionel Messi y dijo que ni en ese partido sintió miedo por lo que dijo que menos lo tendrían contra las Águilas en este partido.

"No, ningún miedo. A ningún equipo. Por ahí, hubieran dicho que le teníamos miedo al Inter Miami, porque estaba Messi, y tampoco lo dijeron. Ese es el único partido en el que podíamos decir 'miedo', y no lo hicimos. Lo demostramos y lo hicimos en la cancha. No hay miedo, de ninguna manera", dijo el mediocampista en entrevista con el diario El Universal.

¿Cuándo y dónde ver Cruz Azul vs América?

Cruz Azul recibirá como local administrativo al América en partido correspondiente a la jornada siete del torneo Apertura 2023 de la Liga MX. El encuentro se disputará este sábado 2 de septiembre a las 21:10 horas, tiempo del centro de México (20:10 horas, tiempo del pacífico) en el Estadio Azteca. El juego se podrá ver a través de la señal de TV abierta de Televisa en su canal 5, así como por la cadena de paga de TUDN y por streaming de VIX Plus.

Fuente: Tribuna