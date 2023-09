Jude Bellingham vuelve a ser figura y le da el triunfo al Real Madrid de último minuto

Comparta este artículo

Madrid, España.- El inglés Jude Bellingham volvió a ser la gran figura del Real Madrid al anotar el gol decisivo con el que vencieron de último minuto al Getafe 2-1 en el Estadio Santiago Bernabéu, en un partido en donde tuvieron que venir de atrás para ganar. Con esto, el equipo merengue mantiene el invicto y se coloca en el liderato de la Liga española con 12 puntos luego de cuatro jornadas disputadas.

Borja Mayoral sorprendió al Madrid al anotar un gol al minuto 11 que los puso adelante dando la sorpresa y con esa ventaja se fueron al descanso, pero en la segunda parte el equipo local despertó y de inmediato empató el partido con un gol de Joselu al minuto 47. Así el conjunto merengue se lanzó con todo en busca del gol de la victoria, pero fue hasta el último minuto del juego que Jude Bellingham apareció para anotar el gol de la voltereta al quinto minuto del agregado.

Al final del partido, Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, halagó el nivel del futbolista Jude Bellingham y mostró su sorpresa por el papel de goleador que ha tomado. "A nivel de calidad no sorprende, pero sí que ha marcado muchos goles. Es muy sorprendente para todos. Es un profesional muy serio, se ha adaptado muy bien, se ha ido de vacaciones con los otros jóvenes y me parece todo bien... A 15 goles puede llegar sin problemas", aseguró Ancelotti en conferencia de prensa.

"Se mueve muy bien y por eso marca tantos goles. Es un jugador que aprende muy rápido, no hay que decirle las cosas muchas veces. Le hemos enseñado vídeos del Dortmund para remarcarle lo que nos gustaba y que lo siguiese haciendo aquí", agregó el estratega. Por su parte, Bellingham se mostró impresionado por la reacción del público hacía él, sobre todo cuando corearon su nombre que lo dejó sin palabras,

"El instante del gol fue el más ruidoso que he escuchado en un campo de fútbol. No me lo puedo creer. Cuando cantaban 'Hey Jude' al final quería parar y escucharles. Me temblaban las piernas. Sé que me ficharon para momentos así. Sé que puedo hacerlo. Tengo que seguir", explicó en su primera entrevista justo después de terminar el partido en donde se convirtió en la gran figura.

Reciben a las campeonas del mundo con pasillo

Las campeonas del mundo con España que juegan en el Real Madrid Femenil, Ivana Andrés, Olga Carmona, Misa Rodríguez y Tere Abelleira, saltaron al campoe del Estadio Santiago Bernabéu en medio de un pasillo realizado por los juadores del equipo varonil merengue y del Getafe y en medio de una gran ovación por parte del público presente. Las jugadoras celebraron con el público con la Copa del Mundo en la mano y sus medallas puestas.

