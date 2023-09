Max Verstappen defiende a Checo Pérez, esto fue lo que dijo tras palabras de Hamilton

Comparta este artículo

Monza, Italia.- En un hecho que ha sorprendido a algunos, Max Verstappen salió en defensa de su compañero de Red Bull, Sergio 'Checo' Pérez, luego de las más recientes palabras por parte de Lewis Hamilton que en días pasados criticó a los compañeros que ha tenido el neerlandés, argumentando que no le han representado competencia como si la había tenido el británico en los años en que era el dominante en la Fórmula 1.

"Cuando me clasificaba medio segundo, seis décimas por delante de Valtteri, no decían lo mismo que dicen hoy cuando Max se clasifica seis décimas por delante de Pérez. Y en mi opinión, Valtteri, y en realidad todos mis compañeros, han sido más fuertes que los compañeros que ha tenido Max", dijo Hamilton en entrevista con el medio Sky Sports en donde recordó quienes han sido sus compañeros.

"Jenson Button, Fernando Alonso, George Russell, Valtteri Bottas... Nico Rosberg. He tenido tantos y todos ellos han sido muy consistentes, y Max no ha corrido contra nadie así", dijo Hamilton. Mientras que Verstappen ha tenido a Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Alexander Albon y Sergio Pérez. Estas palabras le fueron recordadas a Max por la prensa un día antes del Gran Premio de Italia del que saldrá en segundo lugar.

“Quizá esté celoso de mi éxito actual, pero no me preocupa en absoluto. Puede que piense que está ganando algo con estas declaraciones o que tiene que defender algo, pero para mí realmente no tiene importancia. Les es difícil perder. Obviamente ese es el problema cuando has ganado durante tantos años”, dijo Verstappen en respuesta a lo que dijo el piloto británico y agregó que debe aceptar que no se encuentra en su momento.

“Tienes que ser capaz de ser realista: si no estás, no estás. Hay que saber apreciar lo que hacen otros equipos. Eso es lo que hicimos en los años en los que Mercedes dominaba”, dijo 'Mad Max' ante los medios de comunicación tras la clasificación. Ahora el campeón vigente se preparará para buscar ganar el Gran Premio de Monza el día de mañana para mantener su dominio en la pista.

