¿Qué es la maldición de Monza que evitaría que ganara Max Verstappen el GP de Italia?

Ciudad de México.- Aunque Max Verstappen saldrá como segundo lugar en la parrilla de salida y los pilotos de Ferrari dieron una buena actuación en la clasificación, el neerlandés luce como principal candidato para ganar la carrera en el Gran Premio de Italia; sin embargo habría una supuesta maldición que evitaría que el piloto neerlandés se corone en esta ocasión y que es conocida entre los aficionados de la Fórmula 1 como la 'maldición de Monza'.

Y es que supuestamente el piloto que se consagra campeón en el Circuito de Monza al año siguiente no se corona. En 2022, Verstappen se impuso en el Gran Premio italiano, por lo que según lo que ha ocurrido en los últimos años, no ganaría este domingo. Todo comenzó en el 2019 cuando Charles Leclerc ganó la carrera, pero al año siguiente no pudo terminar, luego de padecer un choque que lo sacó tras correr 20 vueltas.

En esa carrera que perdió Leclerc en 2020 ganó Pierre Gasly, quien al año siguiente tuvo dificultades con su auto por lo que tuvo que retirarse de la carrera. Justo en ese año, 2021, el ganador fue entonces Daniel Ricciardo quien a bordo del auto de la escudería de McLaren perdió en el año 2022 debido a que una fuga de aceite le impidió continuar, así que el ganador fue Max Verstappen, quien ahora buscará romper esa maldición.

En la carrera pasada Max Verstappen llegó a nueve victorias de manera consecutiva en la Fórmula 1 por lo que igualó a Sebastian Vettel en la racha más larga de triunfos en la historia de la competencia y que el alemán había impuesto en el 2013. Ahora, el piloto neerlandés está a las puertas de imponer una nueva marca si es que logra coronarse el día de mañana en Monza por lo que la victoria sería algo más que seguir dominando el podio.

Las nueve carreras consecutivas que ha ganado Max Verstappen esta temporada son: el Gran Premio de Miami, Gran Premio de Mónaco, Gran Premio de España, Gran Premio de Canadá, Gran Premio de Austria, Gran Premio de Gran Bretaña, Gran Premio de Hungría, Gran Premio de Bélgica, y el fin de semana pasado se le agregó el Gran Premio de los Países Bajos.

¿Cuándo es el GP de Italia?

Max Verstappen y Sergio Pérez volverán a la actividad con Red Bull para el Gran Premio de Italia que se correrá en el Autódromo Nacional de Monza. La carrera está pactada para las 07:00 horas, tiempo del centro de México (06:00 horas, tiempo del pacífico) el próximo 3 de septiembre y contará con una sola opción de transmisión a través de la señal de paga de FOX Sports.

