Canterano del Atlas Edyairth Ortega es suspendido 4 años por doping

Guadalajara, Jalisco.- El canterano del Atlas, Edyairth Ortega fue suspendido por cuatro años por la Agencia Mundial Antidopaje (WADA, por sus siglas en inglés) luego de haber dado positivo en una prueba antidoping. El caso del jugador ya estaba siendo evaluado desde principios de este año, pero fue finalmente esta semana que se conoció la determinación de la agencia por lo que el futbolista estará fuera de actividad.

Aunque no se han dado detalles sobre la sustancia por la que dio positivo, el medio El Informador mencionó que Ortega habría consumido sustancias prohibidas que ayudan a la mejora del rendimiento físico y aumento de masa muscular. Por otra parte, los compañeros del jugador se vieron sorprendidos por la noticia, misma que conocieron este miércoles y mencionaron respaldar a su colega en estos momentos difíciles.

"Hoy nos enteramos de esa situación, platicamos un poco en la mesa, la verdad es que no tenemos mucha información, no tenemos muchos datos y creo que las reacciones que tuvimos fue de sorpresa y asombro por el tiempo que serán cuatro años, pero no tenemos mucha información y no sabemos más al respecto", dijo Javier Abella quien externó apoyo a su compañero. "Hay que darle apoyo, estar todos con él, platicar con él, ver de qué manera lo podemos ayudar y ayudarlo en ese sentido.

Créditos: X @Atlas

"Seguramente estará pasando por un momento complicado", agregó Abella sobre este caso. Ya desde principios de año, el presidente del equipo rojinegro Jorge Riestra había aceptado que se encontraba pasando por el proceso de investigación de la muestra, en una situación que calificó como complicada para el futbolista y el club y sobre la que no quiso abundar en más detalles debido a la investigación.

“No quisiera entrar en detalle de esa información, sin duda, él está pasando por un proceso complicado, una situación personal, y hasta no tener confirmaciones no podemos hacer nada al respecto . Estaremos esperando por parte de la WADA y las autoridades la situación. No es una situación sencilla ni para el jugador ni para la institución, y hasta no tener confirmado eso, no podemos hablar”, dijo Riestra en ese momento.

Ortega, quien debutó en 2018 fue separado del plantel desde principios de año hasta que se aclarara esta situación. En el año de su debut se había convertido en héroe al haber anotado el gol de triunfo en el clásico tapatío ante Chivas al que vencieron por 1-0. Sumaba 44 partidos en primera división y había anotados dos goles. Actualmente tiene 26 años y la suspensión terminará cuando tenga 30.

Fuente: Tribuna