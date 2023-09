¿En qué quedó el castigo a Monterrey por alineación de 'Tecatito' Corona?

Comparta este artículo

Toluca, Estado de México.- Jesús 'Tecatito' Corona disputó sus primeros minutos en su regreso a la Liga MX saltando al campo con el número 16 en la espalda; sin embargo, ese dorsal ya había sido utilizado por Celso Ortiz durante las primeras jornadas del campeonato. Aunque el jugador ya no se encuentra en el equipo, el reglamento es claro y Monterrey cometió una falta por lo que fue sancionado por la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

En un principio se especuló que podría tener una pérdida de puntos, pero finalmente el castigo no fue deportivo y resultó menos severo para el conjunto regio, pues la Comisión determinó imponerle una multa económica. A través de un comunicado, se informó del ingreso de Corona con el número 16 cuando en las jornadas uno, dos y tres esa misma camiseta fue usada por el futbolista Celso Ortíz.

Esto fue considerado como un error administrativo por parte del club que transgredió "los artículos 51 inciso r) del Reglamento de Sanciones de la FMF y el 91 inciso b) del Reglamento de Competencia de la Liga MX". Fue por esto que se determinó aplicar una multa al club además de la solicitud de realizar los cambios pertinentes para su siguiente partido oficial. Así es que el próximo partido jugaría con otro número.

Créditos: X @Rayados

El partido donde se cometió esta falta fue en la victoria de 3-1 de Monterrey sobre León que dirige el técnico Nicolás Larcamón, mismo que fue cuestionado por esta resolución, pero para el entrenador sudamericano no tiene nada que ver en el plano deportivo por lo que desestimó la situación, aun cuando se especuló que podrían haber ganado el juego en la mesa como ocurrió en el juego entre Tijuana y Puebla.

“Realmente creo que en lo deportivo no tiene injerencia. Si quizás me quedó más con lo que fue el desarrollo del partido y algunas sanciones que sí indudablemente fueron determinantes. Pero nada, como lo dije posterior al partido, solo enfocado en lo que de mí depende, en lo que tengo impacto y no más que eso”, dijo el técnico de los esmeraldas en palabras citadas por le periódico Esto por lo que ahora se enfocarán en el siguiente partido.

La próxima jornada Monterrey se enfrentará a los Tigres en una edición más del Clásico Regio de la Liga MX. Actualmente los Rayados se encunetra en el lugar cinco de la tabla general con 13 puntos producto de cuatro victorias un empate y dos derrotas en este Apertura 2023. Tigres los supera por un punto más en la tabla y se ubica en el cuarto puesto por lo que se presenta una buena oportunidad para superar a sus acérrimos rivales.

Fuente: Tribuna