Helmut Marko se siente víctima tras advertencia de FIA por declaraciones sobre 'Checo'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El asesor de Red Bull Racing, Helmut Marko, se volvió tendencia mundial debido a sus polémicas declaraciones sobre el mexicano Sergio 'Checo' Pérez de quien señaló que no está tan enfocado como Max Verstappen debido a que es "sudamericano". Ante esto fue señalado por la opinión pública debido a que se consideró que estaba siendo racista al atribuir cierta condición a su herencia cultural.

Debido a la atención mediática que acapararon sus declaraciones, tuvo que verse obligado a disculparse para señalar que no había sido lo que quería decir y buscó zanjar con ello el tema sobre el cual Red Bull Racing no se pronunció de inmediato y después alegaron que no se trataba de un empleado de la compañía por lo que no tendrían que brindar ningún comunicado o mostrar una postura sobre el tema.

Para quien no pasó desapercibido fue para la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) que mandó una advertencia por el comportamiento de Marko, quien fue notificado recientemente. El propio asesor del 'Toro Rojo' confirmó la advertencia. "Espero que la increíble pasión que desataron mis comentarios ya haya disminuido. Fui notificado de la advertencia de la FIA por correo electrónico", dijo al medio OE24 Sport.

Créditos: X @F1

Pero no todo quedó ahí, pues Marko consideró que todo se trató de un discurso creado de forma deliberada, victimizándose por este hecho. "Sospecho que muchas cosas fueron controladas deliberadamente para crear ese discurso", señaló y finalmente aseguró que "no quiero decir nada más sobre ese tema". Anteriormente ya había advertido que no se volvería a referir al mexicano salvo en temas que sean estrictamente deportivos.

Se enfoca en el GP de Japón

Luego de la desafortunada participación de Red Bull en el Gran Premio de Singapur, Helmut Marko, confía en que puedan revertir la situación en Japón y analizó que las condiciones de la pista no eran propicias para sus autos. "En Singapur no conseguimos que nuestros neumáticos estuvieran dentro del margen de temperatura durante los entrenamientos y la clasificación, aunque de todos modos nuestro coche volvió a funcionar el domingo, pero adelantar fue difícil porque es un circuito urbano y estrecho".

¿Cuándo es el Gran Premio de Japón?

Max Verstappen y Sergio Pérez volverán a la actividad con Red Bull Racing para el Gran Premio de Japón que se correrá en el Circuito de Suzuka el próximo sábado 23 de septiembre. La carrera está pactada para iniciar a las 23:00 horas, tiempo del centro de México (22:00 horas, tiempo del pacífico) y contará con una sola opción de transmisión a través de la señal de paga de FOX Sports.

Fuente: Tribuna