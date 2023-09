Jude Bellingham anota de último minuto y Real Madrid vence a Unión Berlín

Comparta este artículo

Madrid, España.- El Unión de Berlín complicó el partido al Real Madrid en el Santiago Bernabéu y fue gracias a su héroe Jude Bellingham como pudieron resolver el partido que ganaron 1-0 en el último del encuentro logrando un exitoso debut en este torneo con su nuevo equipo. De esta manera el futbolista inglés cumplió también un dato curioso al haber anotado en su debut tanto el Liga como en Champions League.

En los primeros lapsos del partido, fueron las intervenciones de Frederik Ronnow ante los embates de los delanteros merengues las que salvaron al conjunto alemán, así como la buena labor de los defensores, entre ellos Bonnucci quien hasta festejaba sus acciones. Pero fue hacia el lapso final del encuentro que los españoles se volcaron al frente para tratar de superar la meta aunque tuvieron un poco de mala fortuna.

Fue en el minuto 93 cuando un nuevo balón a pelota parada llevó la pelota alas afueras del área para que Valverde intentara de media distancia, pero nuevamente el portero lo impidió y fue en el rebote que Bellingham encontró el esférico para que con media vuelta pudiera mandar el balón al fondo de las redes haciendo estallar al Santiago Bernabéu. Con esto se llevó unos valiosos tres puntos en su primer encuentro.

Bellingham al momento del gol | X @realmadrid

Al final del encuentro, Bellingham se sintió orgullos de haber aparecido en el momento justo y destacó su gran inicio de ensueño como jugador merengue. "No voy a mentir, espero seguir marcando goles en el minuto 94 ó 95. Aunque le vendría bien a mi corazón, y al club, marcar antes. Venir aquí ha sido mucho, mucho más de lo que jamás había soñado. Desde que tengo uso de razón veo la televisión, veo al Madrid, y ahora me he puesto esta camiseta y he marcado para ellos", agregó.

"Creo que dominamos el partido y creamos buenas ocasiones, así que merecimos la victoria. Estoy muy agradecido a mis compañeros y al cuerpo técnico, que han hecho un gran trabajo para integrarme. Ahora estamos en el buen camino y sólo me interesa seguir en forma. Llevamos una buena racha, pero a estas alturas de la temporada no se gana nada", agregó el mediocampista inglés en palabras para UEFA.

El Real Madrid suma así sus primeros tres puntos dentro del Grupo C. En la siguiente jornada ahora se enfrentarán al Napoli, el otro contendiente del sector. En cuanto a más resultados de las primeras horas de la jornada el Galatasaray de Turquía rescató un punto en casa con el empate 2-2 ante el Copenhage que se había adelantado con dos goles.

