Presentan la Liga Mexicana de Softbol: ¿Qué equipos compiten y cuándo inicia?

Ciudad de México.- Finalmente el proyecto se hizo realidad y fue presentada de manera oficial la Liga Mexicana de Softbol (LMS), la cual será el primer circuito profesional para este deporte en México y también en la región de Latinoamérica y que, según las autoridades de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), busca "fomentar la innovación, la equidad de género y el desarrollo del deporte profesional femenil".

En la temporada inaugural participarán seis equipos, los cuales serán la contraparte en softbol de los Diablos Rojos del México, Bravos de León, El Águila de Veracruz, Leones de Yucatán, Olmecas de Tabasco y Sultanes de Monterrey. Estas nuevas organizaciones disputarán sus partidos como locales en los mismos estadios que los equipos de beisbol utilizan para competir en la LMB por lo que jugarán en campos completamente profesionales.

La temporada inaugural arrancará el próximo 25 de enero de 2024 y en total se disputarán 60 juegos en el rol regular. Se estipuló que los partidos se jugarán a siete entradas y que los días de juego serán en series de dos partidos. Los días del partido serán en jueves y viernes y también en sábado y domingo. En la nueva liga se tiene contemplado contar con la presencia de jugadoras mexicanas y también con profesionales del extranjero.

El logo de la nueva Liga de Softbol | X @LigaMexSoft

La competencia tendrá playoffs a donde avanzarán cuatro equipos, estos iniciarán el 27 de febrero y la postemporada culminará con la Serie de la Reina que definirá a la primera campeona. Por otra parte, también se informó que los rosters estarán conformados por 25 jugadoras y habra un periodo de pretemporada que iniciará el próximo 10 de enero de 2024. Stefanía Ardillas, seleccionada mexicana de softbol y que participó en los Juegos Olímpicos de Tokio se mostró ilusionada con el proyecto.

“Esto ya es una realidad, una Liga profesional de softbol en nuestro país. Me emociona mucho formar parte de esta primera generación de peloteras, que vamos a hacer historia. Lo que más me emociona es que las niñas que ahora están en ligas pequeñas, van a poder soñar con representar a una de estas organizaciones, no van a tener que esperar veinte años o más, como yo lo tuve que hacer, para que sea una realidad”.

“Es un honor y un orgullo que nos tomen en cuenta para hacer una liga profesional de softbol, ya que este es un deporte que nos ha abierto las puertas tanto deportivamente como académicamente. Es un honor y un privilegio estar aquí, más que nada estar respaldadas por el apoyo de la LMB, es un sueño esta liga y va a ser un parteaguas. Será un sueño para las niñas, llegar a ser parte de un equipo profesional de softbol”, mencionó por su parte la también jugadora Lupita de la Torre.

Fuente: Tribuna