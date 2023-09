¿Quién es Rustico Torrecampo? El boxeador que noqueó a Manny Pacquiao y después se retiró

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Manny Pacquiao es sin duda la figura deportiva más importante en Filipinas, su legado como campeón en el boxeo es innegable, llegó a ser considerado el mejor del mundo y se ubica entre los mejores representantes de este deporte en la historia. En su destacada carrera solo hubo tres personas que lo noquearon y de ellos el primero fue su compatriota Rustico Torrecampo, a quien posteriormente el tiempo lo puso en el olvido.

Todo ocurrió en 1996 cuando Manny Pacquiao comenzaba su carrera prometedora y apenas tenía 17 años, pero ya presumía un invicto de 11 peleas ganadas ante peleadores de su país. Con sus números la siguiente víctima apuntaba a ser Rustico Torrecampo quien llegaba con más experiencia sobre el ring, pero una irregular récord de 11 triunfos, cuatro empates y cinco derrotas por lo que parecía que el 'Pac Man' podría superarlo.

No obstante la gran sorpresa la dio Torrecampo, quien con un golpe de izquierda en el tercer round mandó al suelo a Pacquiao quien ya no se levantó. "Él nunca me lastimó. Cuando cayó, sabía que no se levantaría. El referí podría haber contado hasta cien y no habría podido recuperarse", dijo Rustico en palabras citadas por Sky Sports. "Me preparé para él. Sabía que después de lanzar un jab, él seguiría con un recto o un gancho.

"Esperé a que lanzara el jab, luego contraataqué. Lo golpeé directamente en la mandíbula. El referí lo detuvo porque no podía. No te quedes erguido", agregó al explicar su victoria en aquella pelea que según los medios apenas alcanzó una nota a pie de página en la prensa. Pero esa victoria que hoy en día sonaría impresionante, no le redituó ningún valor a Rustico quien por aquel entonces apenas ganó el equivalente a 126 dólares, según Phillipine Star. A partir de entonces la carrera del boxeador que había noqueado a Pacquiao se terminó en un año.

Afectado por una lesión que nunca sanó, Torrecampo buscó otra manera de ganarse la vida con un puesto ambulante en donde vendía arroz frito y sopa, con esto le alcanzaba para sobrevivir con su esposa, suegros y cuñados en una casa que habían ocupado ilegalmente según Newflash. Pero esa nueva vida se vio afectada nuevamente por otro hecho. Una nota de prensa cuenta que en el 2007 un auto chocó su coche de comida ambulante derramando la comida y las ganancias lo que provocó una fuerte discusión.

Después el conductor de ese vehículo fue encontrado muerto. El principal sospechoso fue Torrecampo por lo que fue buscado por la policía. Esta parte de su vida no ha quedado muy clara y se desconoce en que momento dejó de ser un fugitivo, pero cuatro años después, en 2011 volvió a boxear. Ganó por nocaut y expresó sus deseos de sobresalir, pero una vez más abandonó su carrera. Su nueva vida lo llevó a ser entrenador de un gimnasio y actualmente no se sabe con certeza que ha sucedido con él.