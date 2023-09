Yaquis de Obregón tiene nuevo lanzador; Saúl Vázquez se une al equipo y jugará en La Paz

Ciudad Obregón, Sonora.- El equipo Yaquis de Ciudad Obregón informó este jueves que el pitcher yucateco Saúl Vázquez llegó al club de besibol luego de ser elegido en la primera ronda del pasado Draft de jugadores nacionales, siendo esta una gran oportunidad para destacar en la Temporada 2023 - 2024 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP).

Cabe mencionar que este verano el lanzador zurdo vio acción en 14 encuentros de los cuales cuatro fueron en calidad de abridor con los Leones de Yucatán. En este lapso lanzó para 33.2 entradas permitiendo 32 imparables, 20 carreras y recetó 35 ponches.

Estoy feliz y agradecido por la oportunidad que me está brindando el Club Yaquis, desde el día que fui elegido en el Draft yo me emocioné y me comprometí a sumar. Me siento muy en confianza con el coach de pitcheo Tavo Álvarez porque el me ha llevado poco a poco, me aconseja y lo que he aprendido en este año ha sido gracias a el", expresó el joven serpentinero.