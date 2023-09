Agregan más polémica: FIA admite que Verstappen debió perder lugares en Singapur

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de la polémica que se suscitó en torno a Max Verstappen debido a sus acciones en el Gran Premio de Singapur en donde fue investigado por obstaculizar a sus rivales, finalmente la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) aceptó que sí debió haber sancionado al piloto neerlandés en la parrilla como usualmente se hace y como pedían las otras escuderías ante este tipo de situaciones y que finalmente no procedió.

Verstappen fue acusado por interponerse a Yuki Tsunoda en la pista de la que se quejó el japonés, otra más ocurrió por bloquear a Logan Sargeant y finalmente recibió otra más por esperar al final del pitlane. Pierre Gasly fue uno de los más molestos ya que pos las mismas situaciones recibió dos penalizaciones, mientras que Max logró escapar. "He tenido decisiones duras en mi contra, con una penalización de seis posiciones en Barcelona este año por obstaculizar.

"Sin duda fue mucho menos de lo que he visto ayer. Tal vez ahora esté permitido. No lo sé, preguntaré", dijo después del Gran Premio de Singapur. Pero fue este viernes cuando volvió a surgir el tema en la reunión de los jefes de escudería con el comisario de FIA, Matteo Perini y en donde, según informó el medio especializado motorsport, admitió que que al revisar la decisión de Verstappen deberían haber considerado una penalización en la parrilla.

Con esto, Verstappen habría tenido que largar mucho más atrás, en el sitio 14 y no en el número 11 como lo hizo. Tras admitir su error no hay forma de que ahora sancionen a Max y agregaron que su caso no quedará como antecedente para futuras decisiones de penalización. Por lo que los pilotos que realicen acciones similares no podrán escudarse en que en el pasado no se castigó por una falta como esa y si serían castigado como el reglamento lo indica.

Al final del Gran Premio de Singapur Max terminó en el quinto puesto y alcanzó a sumar puntos, pero de haber sido otra la decisión quizás hubiera sumado menos unidades por haber quedado más abajo. Ahora en Japón buscará volver al podio y de conseguirlo daría la primera victoria a Red Bull en el Campeonato de Pilotos.

¿Cuándo es el Gran Premio de Japón?

Max Verstappen y Sergio Pérez volverán a la actividad con Red Bull Racing para el Gran Premio de Japón que se correrá en el Circuito de Suzuka el próximo sábado 23 de septiembre. La carrera está pactada para iniciar a las 23:00 horas, tiempo del centro de México (22:00 horas, tiempo del pacífico) y contará con una sola opción de transmisión a través de la señal de paga de FOX Sports.

Fuente: Tribuna