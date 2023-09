Gol de Brian Lozano en el Atlas contra América es nominado al Premio Puskas 2023

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) reveló a los goles nominados para competir por el Premio Puskas 2023, mismo que se entregará durante la ceremonia de los premios The Best y que reconoce a las mejores anotaciones del futbol masculino y femenino durante este año. La sorpresa es que entre dichos tantos elegidos aparece uno hecho en la Liga MX, en donde uruguayo Brian Lozano le anotó al América.

El golazo del 'Huevo' Lozano ocurrió durante la jornada 9 del torneo Clausura 2023 y que sirvió para el empate 2-2 contra el América en el Estadio Jalisco. El jugador uruguayo recibió un balón retrasado y desde fuera del área en una posición algo lejana, remató de parte interna para colocar el balón en la escuadra izquierda de la portería que defendía Óscar Jiménez. En total fueron once goles los elegidos para competir por el galardón.

Lozano deberá competir con otros tantos destacados que incluyen una rabona, una chilena y goles de larga distancia. Los otros jugadores nominados fueron el del argentino Álvaro Barreal, la colombiana Linda Caicedo, el paraguayo Julio Enciso, el surcoreano Seong-jin Kang, la australiana Sam Kerr, el brasileño Guilherme Madruga, el español Iván Morante, el portugués Nuno Santos, el kazajo Askhat Tagybergen y la brasileña Beatriz Zaneratto.

El ganador del Premio Puskas será elegido por un jurado internacional que integran un panel de FIFA Legends, así como la votación de los aficionados de todo el mundo registrados en el portal del organismo. En cuanto a los votos de los aficionados, el plazo comenzó este viernes 22 de septiembre y finalizará el 10 de octubre. El delantero se mostró sorprendido por su nominación, pues no pensó que fuera elegido.

El tanto del delantero no figuró entre los mejores dentro de la Liga MX esa temporada, por lo que no creyó que fuera elegido en una ceremonia a nivel internacional. “No estuve nominado entre los cinco mejores goles de la temporada del fútbol mexicano, y no me imaginaba que podría ser nominado al Puskas del año”, dijo Lozano en declaraciones para el programa ‘Fuera de Juego’.

“Es un lindo reconocimiento al trabajo. Me ha tocado hacer goles muy lindos, y haber tenido este reconocimiento habla del trabajo, nada es casualidad en la vida”, agregó el futbolista uruguayo que actualmente se mantiene como parte del Atlas y que en el presente torneo no podido anotar un gol.

Fuente: Tribuna