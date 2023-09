Julian Nagelsmann es nuevo DT de Alemania y se estrenará en Fecha FIFA contra México

Comparta este artículo

Berlín, Alemania.- Luego de los malos resultados que tuvo la selección de Alemania desde el Mundial de Qatar 2022 en donde quedaron eliminados hasta los últimos juegos en partido amistosos donde han sido hasta goleados, la Asociación Alemana de Futbol (DFB por sus siglas en alemán) decidió cesar al técnico Hansi Flick y tras unas semanas, anunciaron la contratación de Julian Nagelsmann como el nuevo entrenador del combinado.

El joven entrenador que dirigió a Hoffenheim, Leizig y Bayern Munich, debutará en la siguiente fecha FIFA en donde enfrentará a Estados Unidos y a la Selección Mexicana por lo que serán ese par de partidos su estreno como nuevo técnico. Esta será una dura prueba para el combinado mexicano que enfrentará a una selección de primer nivel y que llegará con nuevas propuestas dentro del terreno de juego.

Será el próximo 14 de octubre cuando Alemania visite primero a Estados Unidos, después, el 17 de del mismo mes se medirá a México en el estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia. El combinado germano se encuentra, al igual que el Tri, sin la posibilidad de jugar partidos oficiales ya que los alemanes serán anfitriones de la próxima Eurocopa y no participan de las eliminatorias rumbo al torneo más importante de selecciones en el continente.

Créditos: X @DFB_Team

A su llegada, Nagelsmann destacó su principal objetivo, el cual es realizar una buena participación en la próxima Eurocopa ya que la ve como una gran responsabilidad al ser el país anfitrión. "El objetivo es jugar una muy, muy buena Eurocopa en casa en verano. Este es para mí un incentivo extremo, un gran desafío que afronto con gran anticipación y el necesario sentido de responsabilidad. Queremos inspirar a la gente con buen futbol", dijo en conferencia de prensa.

El entrenador alemán también anticipó el estilo de juego que quiere implementar y se decantó por un futbol atractivo que no se limitará a sacar buenos resultados. De esta manera buscará convencer también con el estilo de juego, mismo que no se había visto bajo la dirección de Flick. "Tenemos una cierta idea. Y será que queremos inspirar a la gente con un futbol atractivo, no sólo con los resultados.

"Una Eurocopa en casa es algo que no ocurre tan a menudo. Es un gran privilegio ser seleccionador nacional en una Eurocopa en casa. Es un gran incentivo para aprovechar el estado de ánimo positivo tras el partido contra Francia. Un cuento de hadas de verano 2.0 es lo ideal. Haré todo lo posible para garantizar que esto vuelva a suceder", aseguró Nagelsmann quien firmó su contrató hasta el 31 de julio de 2024.

Fuente: Tribuna